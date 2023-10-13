FGR entregó en extradición a dos prófugos de Estados Unidos

Este viernes 13 de octubre, el Gobierno de México entregó en extradición a Jesús Félix Álvarez y Ricardo Serrano Pérez, dos personas buscadas por Estados Unidos por diversos delitos cometidos en ese país.

La entrega tuvo lugar en cumplimiento con el Tratado de Extradición firmado entre ambas naciones de América del Norte.

En cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre México y #EUA, la #FGR, en causas penales diferentes, entregó a dos personas acusadas de diversos delitos como delincuencia organizada, contra la salud, así como violación equiparada.

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¿Por qué Jesús Félix es buscado en Estados Unidos?

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Jesús Félix Álvarez es responsable de delitos de delincuencia organizada y delitos contra la salud, narcotráfico. Las investigaciones apuntan a que entre 2009 y 2012 fue miembro de una organización criminal en Los Ángeles, California.

Con la organización traficó droga de México a Estados Unidos, por esto es requerido por la Corte de California.

Ricardo Serrano habría violado a una niña en Estados Unidos?

Por otro lado, Ricardo Serrano Pérez, de nacionalidad mexicana, está señalado por agredir sexualmente a una niña en enero de 2017. Por el delito de violación equiparada es requerido por la Corte de Justicia del Condado de Douglas, Nevada.

Luego de los trabajos de inteligencia por parte de las autoridades de Estados Unidos, la Fiscalía General de la República realizó las gestiones correspondientes y finalmente el Gobierno de México concedió la extradición de estas dos personas a la Unión Americana.

La entrega tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ahí los agentes estadounidenses designados los trasladaron a su destino final.

¿Cómo funciona una extradición?

Cabe señalar que las extradiciones entre México y Estados Unidos son posibles gracias a una tratado; sin embargo, para que esta acción sea llevada a cabo deben cumplirse algunos criterios entre ambas naciones:

