FGR investiga hallazgo de fosa clandestina con restos óseos en Tacámbaro, Michoacán

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga el hallazgo de los restos óseos en una fosa ubicada en Tacámbaro, Michoacán, confirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla; hasta el momento se desconoce el número de cuerpos que habrían sido encontrados.

En entrevista con medios, reconoció la ubicación del predio, pero manifestó que serán las autoridades federales quienes deberán pronunciar y esclarecer los hechos, por lo que pidió evitar caer en rumores sobre la cantidad de restos óseos.

“La búsqueda la lleva a cabo la Fiscalía General de la República, no la lleva a cabo ningún particular, no la llevó a cabo ningún particular, ni ninguna otra instancia... Estamos esperando el reporte oficial, creo que no hay que caer en rumores” declaró el mandatario de Michoacán ante medios de comunicación.

Restos corresponderían a más de 40 cuerpos, según diputada

El fin de semana pasado, la diputada Margarita López Pérez afirmó que un colectivo encontró cerca de 40 cuerpos al interior de una fosa ubicada en Tacámbaro, Michoacán, durante una jornada de búsqueda de desaparecidos.

“Estamos en el municipio de Tacámbaro esperando a que la Secretaría de Seguridad Pública nos mande elementos para poder salir a recuperar los restos que están expuestos en una barranca”, mencionó Margarita López en una transmisión de Facebook en la que acompañó al colectivo.

FGR no ha solicitado ayuda a Fiscalía de Michoacán

Por su parte, el fiscal de Michoacán, Adrián López Solís, declaró que hasta el momento la FGR no ha solicitado a la institución colaborar en la indagatoria del hallazgo de la fosa.

“La ley general sobre desaparición de personas establece facultades concurrentes... En este caso, la FGR cuenta con un área especializada dedicada donde organiza búsquedas e inicia sus carpetas de investigación, hasta el momento a nosotros no nos ha pedido colaboración”, añadió el funcionario.

Hasta junio de 2023, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, en Michoacán se han reportado más de 6 mil personas como desaparecidas y no localizadas.