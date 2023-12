“El reggaetón cae en la vulgaridad": Fher, de Maná, arremete contra este género latino

En una entrevista para un medio de comunicación español, Fher Olvera, vocalista de la banda Maná, criticó duramente al reggaetón, el género latino que ha conquistado a millones de personas a nivel mundial, pero ¿Qué opina el cantante sobre este tipo de música?

“El lenguaje del reggaetón tiene una parte sexy, pero también cae en la vulgaridad (...) Es de no tener un poquito de tiempo, dedicación, ingenio o creatividad para hacer algo mejor”, aseguró el vocalista de Maná.

Fher asegura que las letras del reggaetón son muy violentas

Durante esta entrevista, se le preguntó a Fher Olvera su opinión sobre las letras misóginas que se echa en cara el reggaetón, a lo que el interprete de Mariposa Traicionera respondió que algunas de ellas son demasiado violentas.

“Yo creo que no están poniendo muchas ganas a las letras. Algunas son demasiado violentas y a mí realmente no me gustan”, criticó el vocalista.

Agregó que son pocos los ritmos del reggaetón que le pueden gustar, asegurando que la mayoría de los cantantes, no todos, tienen poco talente. Además aseguró que este género ha invadido los escenarios de música latina.

¿Maná incursionará en el reggaetón? Esto respondió el vocalista

Fher Olvera compartió que su hijo le ha recomendado darle a Maná un aire un poco más moderno, acorde a los nuevos tiempos con el ritmo del reggaetón; sin embargo, el cantante asegura que no está interesado en colaborar con alguien de este género musical.

“Dalí (hijo de Fher Olvera) me está diciendo que debo tocar un poco de reggaetón para hacerme famoso internacionalmente (...) A mi hijo le digo que no voy a hacer nada con Bud Bunny”, bromeó el compositor.

A lo largo de su carrera, Fher Olvera, compositor de una de las bandas más importantes de Latinoamérica, ha obtenido 133 discos de oro, 256 de platino, además de cuatro premios Grammy, nueve Latin Grammy y 26 Billboard Latinos.