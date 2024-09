Asaltantes de tráileres olvidan memoria con videos de otros robos; FIA los pone al descubierto

La corrupción en policías y Ministerios Públicos, impulsa la delincuencia y la impunidad. Asaltantes de tráileres fueron captados y denunciados, pero las autoridades competentes no hicieron nada para detenerlos.

El 8 de octubre de 2023, delincuentes a bordo de una camioneta circulan por la autopista Arco Norte, a la altura del estado de Hidalgo. Llevan una cámara grabando el camino.

Se le emparejan a un tráiler, le disparan para detenerlo, pero terminan embestidos por la pesada unidad. El hombre que manejaba el tráiler sobrevivió a la emboscada.

“Por inercia dí el volantazo y me los llevé contra el muro de contención, ahí los atrapé y en eso veo venir por el espejo, viene otra camioneta y pues me eché a correr. Me empezaron a tirar, o sea, me dieron como dos disparos, ya que había pasado yo un tramo, como unos 100 metros me hice el muerto, me caí, pero después como que reaccioné y dije, que tal si vienen para acá y me rematan, no pues me paré y mejor me fui corriendo”, narró el sobreviviente, quien pidió el anonimato.

Los agresores se acercan a la camioneta siniestrada y sus rostros quedan al descubierto. “En el video se ve una muchacha como que se sube en el cofre de la camioneta y empieza a patear en el parabrisas para sacar a sus compañeros de ahí de la camioneta, de hecho el que me disparó, se le cayó yo digo, que la pistola atrás en la batea, porque ya vi un video donde estaba la pistola”, dijo el sobreviviente.

Delincuentes olvidan memoria con videos de asaltos

Los delincuentes dejaron la cámara grabando y dentro de ella, una memoria con decenas de videos de meses previos. Este hombre es el dueño del tráiler, fue quien recuperó el material y nos lo entregó en exclusiva.

“Encontramos más que nada coordenadas de todos los lugares, sus ubicaciones, cómo operan, cómo están acechando las zonas, y prácticamente, sus domicilios, sus rostros de las personas, lugares donde ellos se encuentran y se ponen de acuerdo yo creo, para hacer sus fechorías”, indicó.

¿Por qué no fue entregado el material a las autoridades?

Aparecen los rostros de 13 personas diferentes y las ubicaciones exactas de tres predios en Puebla e Hidalgo. En su momento fue levantada una denuncia por los hechos, pero este material nunca fue entregado a las autoridades.

“Por miedo, miedo a que vayan a haber represalias, den con nosotros, no quisimos hacerlo más grande porque no nos sentimos seguros, porque para serte honesto, todos sabemos que, lo que es Guardia Nacional, están, muchos, muchos, no todos pues, pero muchos sabemos que están coludidos”, dijo.

Hasta hoy decidieron dar a conocer estos videos para evidenciar a sus agresores porque aseguran, siguen siendo atacados por la delincuencia.

“Y pues impotencia de que pues, uno trabajando honestamente y lleguen otros y pues, o sea, que a pesar de que la carga no es mía, ni el tráiler es mío, y todo está asegurado, carga y tráiler, pero uno, uno, uno no está asegurado, desgraciadamente a veces aunque se porte uno bien y coopere, de todos modos lo acaban matando ahí a uno”, lamentó el operador de un tráiler.