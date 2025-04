¿Milagros para vivir? “No hay, no hay”, la respuesta a pacientes en hospital de Tabasco

Para los pacientes, familiares y trabajadores el paso del INSABI al IMSS-Bienestar solo fue un cambio de nombre y de fachada. Entre las múltiples carencias, quienes llegan al Hospital General de Macuspana, en Tabasco, ya sean adultos mayores o bebés recién nacidos deben esperar un milagro para poder vivir.

Tal fue el caso difundido ayer y que se hizo viral. Una campana cefálica era lo necesitaba un bebé para respirar, pero al no haber una, el pediatra y una enfermera de turno cortaron un garrafón, lo conectaron al oxígeno y así pudieron salvarle la vida. Una imagen dramática que evidenció las carencias del centro hospitalario a cargo del IMSS-Bienestar.

“Pues aquí la verdad los médicos trabajan con lo poco que nos mandan los de Villahermosa o los del IMSS Bienestar, no sé pero son lo poco que trabajan los médicos aquí", aseguró Martha, trabajadora social.

Investigan a directivos por falta de insumos

Ante la evidencia, las autoridades quitaron al director y al administrador de sus puestos. “Dónde se está documentando si existía deficiencia de ese tipo de insumo, desde cuándo existía y si se había hecho el trámite adecuado...”, sentenció Adalberto Pérez Lanz, Coordinador del IMSS-Bienestar en Tabasco.

Faltan medicamentos y cirujanos en el Hospital de Macuspana

Pero los problemas en el hospital lejos de resolverse, persisten y así los constató Candelaria, quien llegó con contracciones a dar a luz y no la pudieron atender por falta de un cirujano.

“Ya me falta poco, para el sábado es mi fecha de parto, pero no me quieren atender. Ahora vamos a dar vuelta sino vamos a tener que buscar particular a ver dónde para conseguir”, relató la mujer.

Candelaria salió con una receta y buscó comprar las medicinas en las farmacias que están frente al hospital, porque ninguna le dieron.

Así se fue también Indalecio, quien está enfermo del hígado y aunque requiere atención hospitalaria lo mandaron a su casa. “Ahí nomás nos dicen que no hay, no hay y no hay es el decir, vas a la farmacia y no nada, nomás una me surtieron y son medicamentos fuertes”, señaló Mirna Jiménez, hija de Indalecio.