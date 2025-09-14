Sin duda, el pozole es uno de los platillos más mexicanos y de los favoritos para las fiestas patrias, pero ¿cuál será el costo de cada ingrediente y que tendrán que pagar las familias mexicanas este 2025? Vaya anotando, suponiendo que el platillo sea para 10 personas más o menos los precios, andan así, tras dar un recorrido por mercados.

El maíz, de origen prehispánico, será el ingrediente principal y se necesitan aproximadamente dos kilos de maíz. El llamado “suelto”, considerado por amas de casa como el de mejor calidad, ronda en los 62 pesos.

Uno de los ingredientes importantes son las tostadas, el paquete de 50 piezas ronda los 50 pesos. Sin olvidar a su acompañante, la crema de marca, su costo varía, pues medio kilo de crema, 44, 32 pesos. En el caso de los quesos de los rayados está desde 30 pesos el medio, hay más económicos de 20 0 10 pesos.

VIDEO: Conoce Pilcaya, el pueblo del pozole

Cuánto cuestan las verduras con las que se acompaña el pozole

Los rábanos tienen un costo por kilo de 50 pesos, si el menú fuera para alrededor de 10 personas, el costo asecendería a $225 pesos aproximadamente.

Además, el chile para el pozole sale alrededor de 140 pesos el kilo, así que con esto saldría aproximadamente en 411 pesos.

Precio de la carne para el pozole este 2025

¡Pero aún falta la carne! La de puerco le sale en 75 pesos el kilo, de codillo o el espinazo en 86 pesos, mientras que el retazo de pollo cuesta 50 peso o la pechuga en 140.

Así que considerando, unos 4 kilos de carne de su preferencia serían otros 200 pesos en pollo, el más económico o 300 pesos en carne de puerco. Es decir, un pozole para unas diez personas le podría costar entre 600 y 700 pesos.

- Maíz: 62 pesos (2 kg)

- Tostadas: 50 pesos (paquete de 50)

- Crema: 44 pesos (medio kilo)

- Queso rayado: desde 30 pesos

- Verduras (rábanos): 50 pesos

- Chile: 140 pesos el kilo

- Carne: 200-300 pe