FIFA prohíbe los partidos en Rusia; no habrá bandera ni himno

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) comunicó que no se jugará ninguno de los partidos de fútbol internacional en Rusia y la bandera y el himno del país estarán prohibidos en cualquiera de sus partidos en el extranjero.

Después de anunciar una serie de sanciones por la invasión de Rusia a Ucrania, la FIFA dijo que la selección nacional no competirá como Rusia, sino como la Unión de Fútbol de Rusia (RFU), y que cualquier partido se celebrará sin aficionados en "territorio neutral".

La decisión se conoce después de que decenas de federaciones deportivas y clubes cancelaron competiciones en Rusia o se negaron a enfrentarse a equipos rusos en protesta por la invasión.

La República Checa, Polonia y Suecia dijeron que sus selecciones nacionales no disputarán partidos de clasificación para el Mundial contra Rusia el mes que viene. La Asociación de Fútbol de Inglaterra también dijo que su selección no jugaría ningún partido contra Rusia "en un futuro previsible".

FIFA expresses hope for rapid cessation of hostilities and peace in Ukraine



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FIFA reitera su condena al uso de la fuerza por parte de Rusia

Según un comunicado, la FIFA “Ante todo quiere reiterar su condena al uso de la fuerza por parte de Rusia en su invasión de Ucrania".

El viernes, el Comité Olímpico Internacional instó a las federaciones deportivas internacionales a trasladar o cancelar los eventos previstos en Rusia o Bielorrusia. Las tropas rusas entraron en Ucrania a través de Bielorrusia cuando comenzó la invasión el jueves.

La FIFA dijo que trataría de encontrar una solución con los tres países -Suecia, Polonia y la República Checa- que participan en las eliminatorias del Mundial.

"(La FIFA) ya ha entablado un diálogo con todas estas asociaciones de fútbol. La FIFA seguirá en estrecho contacto para tratar de encontrar juntos soluciones adecuadas y aceptables".

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró que las fuerzas ucranianas estaban frenando el avance de las tropas rusas sobre la capital, Kiev, al entrar en el cuarto día del mayor asalto a un Estado europeo desde la Segunda Guerra Mundial.

Con información de Reuters.

