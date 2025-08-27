¿Quieres trabajar en el Mundial 2026? Así puedes aplicar a las vacantes de FIFA para CDMX

El Mundial 2026 está cada vez más cerca, y la FIFA ya ha comenzado a abrir vacantes para las personas que quieran formar parte de la organización de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, pero ¿cómo aplicar a las ofertas de trabajo?

Por primera vez en la historia, la Copa del Mundo se disputará en tres países: México, Estados Unidos y Canadá, contando con la participación de 48 selecciones.

¿Cómo aplicar a las vacantes de la FIFA en CDMX para el Mundial 2026?

¿Buscas una ‘chambita'? Si te interesa trabajar en el Mundial 2026, te compartimos los pasos para poder aplicar a las diferentes vacantes que ofrece la FIFA para personas de la Ciudad de México (CDMX).



Ingresa al portal “ Jobs ” de la FIFA ; da clic en este enlace

” de la ; da clic en Desliza hasta encontrar la sección “ All open positions "; aparecerán tres filtros.

"; aparecerán tres filtros. En el filtro “All Entitites”, elije la opción FIFA World Cup 2026

Y en “All locations”, coloca Mexico City

La plataforma te arrojará el listado de vacantes para el Mundial 2025 con sede en la CDMX.

Revisa los trabajos disponibles para la Copa Mundial, y da clic en el que más te interese. Si cumples con los requisitos, lo único que tienes que hacer es selecciones “Apply now”, completar los datos que se piden y ¡listo!.

¿Cómo aplicar a las vacantes del Mundial 2026 CDMX?|FIFA

Requisitos clave para aplicar a las vacantes del Mundial 2026

Aunque cada una de las vacantes de la FIFA pide distintos aspectos a cumplir, existen algunos requisitos clave para que las personas puedan aplicar a las ofertas de trabajo para el Mundial en la Ciudad de México, pero ¿cuáles son?



Ser mayor de 18 años de edad

Contar con una identificación valida

Experiencia de entre 2 a 5 años; depende de la vacante

Manejo fluido de español e inglés, tanto escrito como hablado

Disponibilidad de horarios para trabajar en horarios flexibles

Conocimientos técnicos; depende de la vacante

Vivir en la CDMX o en zonas cercanas; esto es para algunas ofertas laborales

Por otro lado, las vacantes también piden contar con habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, así como la orientación al cliente.

📍 Ciudad de México

🏟️ Estadio Azteca

🗓️ 11 de junio 2026



🇲🇽 ¡El partido inaugural de la #CopaMundialFIFA 26 se jugará en tierra mexicana! 🤩 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) February 4, 2024

¿Cuáles son las vacantes del Mundial 2026 disponibles para CDMX?

¡Atención, mexicanos! Actualmente, las vacantes disponibles para el Mundial 2026 en la Ciudad de México (CDMX) son las siguientes:



Coordinador de Voluntarios de Ciudad Sede – México (Administración)

Gerente de Aduanas y Transporte Internacional (Operaciones de Torneo y Sede)

Gerente de Distribución – Integración y Flota (Operaciones de Torneo y Sede)

Gerente de Operaciones y Planificación de Servicios de Transmisión – México (Operaciones de Broadcast & Media)

Gerente de Vestimenta y Señalización (Sedes No Competitivas) (Operaciones de Torneo y Sede)

Gerente de Información para Aficionados (Operaciones de Torneo y Sede)

Gerente Regional de Distribución (Operaciones de Torneo y Sede)

Gerente Regional de Materiales (Operaciones de Torneo y Sede)

Gerente Regional de Logística de Equipos (Operaciones de Torneo y Sede)

Gerente Senior del Programa de Voluntariado (Fuerza Laboral, Personas y Cultura)

Con la celebración de esta justa deportiva, México se convertirá en el único país en la historia, en ser sede por tercera ocasión.