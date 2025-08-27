¿Quieres trabajar en el Mundial 2026? Así puedes aplicar a las vacantes de FIFA para CDMX
La FIFA lanzó nuevas vacantes de trabajo para participar en el Mundial 2026 en la Ciudad de México; te explicamos como aplicar a estos puestos.
El Mundial 2026 está cada vez más cerca, y la FIFA ya ha comenzado a abrir vacantes para las personas que quieran formar parte de la organización de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, pero ¿cómo aplicar a las ofertas de trabajo?
Por primera vez en la historia, la Copa del Mundo se disputará en tres países: México, Estados Unidos y Canadá, contando con la participación de 48 selecciones.
¿Cómo aplicar a las vacantes de la FIFA en CDMX para el Mundial 2026?
¿Buscas una ‘chambita'? Si te interesa trabajar en el Mundial 2026, te compartimos los pasos para poder aplicar a las diferentes vacantes que ofrece la FIFA para personas de la Ciudad de México (CDMX).
- Ingresa al portal “Jobs” de la FIFA; da clic en este enlace.
- Desliza hasta encontrar la sección “All open positions"; aparecerán tres filtros.
- En el filtro “All Entitites”, elije la opción FIFA World Cup 2026
- Y en “All locations”, coloca Mexico City
- La plataforma te arrojará el listado de vacantes para el Mundial 2025 con sede en la CDMX.
Revisa los trabajos disponibles para la Copa Mundial, y da clic en el que más te interese. Si cumples con los requisitos, lo único que tienes que hacer es selecciones “Apply now”, completar los datos que se piden y ¡listo!.
Requisitos clave para aplicar a las vacantes del Mundial 2026
Aunque cada una de las vacantes de la FIFA pide distintos aspectos a cumplir, existen algunos requisitos clave para que las personas puedan aplicar a las ofertas de trabajo para el Mundial en la Ciudad de México, pero ¿cuáles son?
- Ser mayor de 18 años de edad
- Contar con una identificación valida
- Experiencia de entre 2 a 5 años; depende de la vacante
- Manejo fluido de español e inglés, tanto escrito como hablado
- Disponibilidad de horarios para trabajar en horarios flexibles
- Conocimientos técnicos; depende de la vacante
- Vivir en la CDMX o en zonas cercanas; esto es para algunas ofertas laborales
Por otro lado, las vacantes también piden contar con habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, así como la orientación al cliente.
📍 Ciudad de México— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) February 4, 2024
🏟️ Estadio Azteca
🗓️ 11 de junio 2026
🇲🇽 ¡El partido inaugural de la #CopaMundialFIFA 26 se jugará en tierra mexicana! 🤩
¿Cuáles son las vacantes del Mundial 2026 disponibles para CDMX?
¡Atención, mexicanos! Actualmente, las vacantes disponibles para el Mundial 2026 en la Ciudad de México (CDMX) son las siguientes:
- Coordinador de Voluntarios de Ciudad Sede – México (Administración)
- Gerente de Aduanas y Transporte Internacional (Operaciones de Torneo y Sede)
- Gerente de Distribución – Integración y Flota (Operaciones de Torneo y Sede)
- Gerente de Operaciones y Planificación de Servicios de Transmisión – México (Operaciones de Broadcast & Media)
- Gerente de Vestimenta y Señalización (Sedes No Competitivas) (Operaciones de Torneo y Sede)
- Gerente de Información para Aficionados (Operaciones de Torneo y Sede)
- Gerente Regional de Distribución (Operaciones de Torneo y Sede)
- Gerente Regional de Materiales (Operaciones de Torneo y Sede)
- Gerente Regional de Logística de Equipos (Operaciones de Torneo y Sede)
- Gerente Senior del Programa de Voluntariado (Fuerza Laboral, Personas y Cultura)
Con la celebración de esta justa deportiva, México se convertirá en el único país en la historia, en ser sede por tercera ocasión.