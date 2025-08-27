Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

¿Quieres trabajar en el Mundial 2026? Así puedes aplicar a las vacantes de FIFA para CDMX

La FIFA lanzó nuevas vacantes de trabajo para participar en el Mundial 2026 en la Ciudad de México; te explicamos como aplicar a estos puestos.

Mundial 2026: Pasos para aplicar a las vacantes de la FIFA en CDMX
FIFA lanza vacantes para trabajar en el Mundial 2026|UNSPLASH
Notas
Deportes
Escrito por: Fernanda Benítez
Compartir nota

El Mundial 2026 está cada vez más cerca, y la FIFA ya ha comenzado a abrir vacantes para las personas que quieran formar parte de la organización de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, pero ¿cómo aplicar a las ofertas de trabajo?

Por primera vez en la historia, la Copa del Mundo se disputará en tres países: México, Estados Unidos y Canadá, contando con la participación de 48 selecciones.

¿Cómo aplicar a las vacantes de la FIFA en CDMX para el Mundial 2026?

¿Buscas una ‘chambita'? Si te interesa trabajar en el Mundial 2026, te compartimos los pasos para poder aplicar a las diferentes vacantes que ofrece la FIFA para personas de la Ciudad de México (CDMX).

  • Ingresa al portal “Jobs” de la FIFA; da clic en este enlace.
  • Desliza hasta encontrar la sección “All open positions"; aparecerán tres filtros.
  • En el filtro “All Entitites”, elije la opción FIFA World Cup 2026
  • Y en “All locations”, coloca Mexico City
  • La plataforma te arrojará el listado de vacantes para el Mundial 2025 con sede en la CDMX.

Revisa los trabajos disponibles para la Copa Mundial, y da clic en el que más te interese. Si cumples con los requisitos, lo único que tienes que hacer es selecciones “Apply now”, completar los datos que se piden y ¡listo!.

Mundial 2026: Pasos para aplicar a las vacantes de la FIFA en CDMX
¿Cómo aplicar a las vacantes del Mundial 2026 CDMX?|FIFA

Requisitos clave para aplicar a las vacantes del Mundial 2026

Aunque cada una de las vacantes de la FIFA pide distintos aspectos a cumplir, existen algunos requisitos clave para que las personas puedan aplicar a las ofertas de trabajo para el Mundial en la Ciudad de México, pero ¿cuáles son?

  • Ser mayor de 18 años de edad
  • Contar con una identificación valida
  • Experiencia de entre 2 a 5 años; depende de la vacante
  • Manejo fluido de español e inglés, tanto escrito como hablado
  • Disponibilidad de horarios para trabajar en horarios flexibles
  • Conocimientos técnicos; depende de la vacante
  • Vivir en la CDMX o en zonas cercanas; esto es para algunas ofertas laborales

Por otro lado, las vacantes también piden contar con habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, así como la orientación al cliente.

¿Cuáles son las vacantes del Mundial 2026 disponibles para CDMX?

¡Atención, mexicanos! Actualmente, las vacantes disponibles para el Mundial 2026 en la Ciudad de México (CDMX) son las siguientes:

  • Coordinador de Voluntarios de Ciudad Sede – México (Administración)
  • Gerente de Aduanas y Transporte Internacional (Operaciones de Torneo y Sede)
  • Gerente de Distribución – Integración y Flota (Operaciones de Torneo y Sede)
  • Gerente de Operaciones y Planificación de Servicios de Transmisión – México (Operaciones de Broadcast & Media)
  • Gerente de Vestimenta y Señalización (Sedes No Competitivas) (Operaciones de Torneo y Sede)
  • Gerente de Información para Aficionados (Operaciones de Torneo y Sede)
  • Gerente Regional de Distribución (Operaciones de Torneo y Sede)
  • Gerente Regional de Materiales (Operaciones de Torneo y Sede)
  • Gerente Regional de Logística de Equipos (Operaciones de Torneo y Sede)
  • Gerente Senior del Programa de Voluntariado (Fuerza Laboral, Personas y Cultura)

Con la celebración de esta justa deportiva, México se convertirá en el único país en la historia, en ser sede por tercera ocasión.

MéxicoEmpleo

Notas