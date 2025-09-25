¡Luto en el atletismo! Muere ganadora del Maratón de la Ciudad de México

El mundo del atletismo se encuentra consternado ante la inesperada muerte de la maratonista, Shewarge Alene, la destacada atleta etíope de 30 años, reconocida por sus impresionantes victorias en maratones, siendo uno de ellos el de la Ciudad de México.

Muere Shewarge Alene, ¿cuál fue la causa de fallecimiento de la maratonista que ganó en CDMX?

Alene, quien recientemente había conquistado el Maratón de Estocolmo el pasado 31 de mayo de 2025, se sintió repentinamente mal durante un entrenamiento y fue trasladada de emergencia al hospital, donde lamentablemente no pudieron salvarle la vida, según confirmó la organización del evento sueco.

“Con profundo pesar recibimos la noticia del fallecimiento de Shewarge Alene, ganadora del Maratón de Estocolmo 2025”, explicaron.

Los triunfos de Alene en el Maratón de la Ciudad de México: Así fue su paso por la capital

Shewarge Alene dejó una huella imborrable en el Maratón de la Ciudad de México, donde se impuso en tres ocasiones: 2012, 2014 y 2015, y fue subcampeona en 2021. Su victoria en 2014, con un tiempo oficial de 2:41:21 horas, se mantiene como un testimonio de su talento y resistencia en una de las pruebas más rudas.

Una carrera llena de récords y victorias internacionales: La trayectoria de Shewarge Alene

Alene acumuló 12 victorias en 27 maratones profesionales, destacándose por su constancia y velocidad. También triunfó en Mérida, Ciudad Juárez, Lala Comarca Lagunera, Santiago de Chile, Huancayo, Perú y Esmirna y Bangkok.

En la media maratón, registró su mejor tiempo en Konya, Turquía, con 1 hora, 7 minutos y 43 segundos en 2022, y estableció un récord memorable en la Mount Washington Road Race en 2010, pese a correr con zapatillas prestadas.

Otra tragedia sacudió el maratón: Murió Kelvin Kiptum, plusmarquista mundial

Hace apenas un año, Kelvin Kiptum, el joven keniano de 24 años que estuvo cerca de romper la barrera de las 2 horas en maratón, perdió la vida junto a su entrenador Gervais Hakizimana en un accidente de tráfico.

La noche del domingo 11 de febrero, Kiptum conducía su vehículo con dos acompañantes cuando perdió el control y se salió de la carretera Eldoret-Kaptagat, según informó Peter Mulinge, comandante de la Policía del Condado de Elgeyo Marakwet.

“Kiptum y Hakizimana murieron en el acto; la tercera persona fue trasladada de urgencia al Racecourse Hospital de Eldoret”, detalló Mulinge.