¿Por qué el 11 de junio de 2026 será feriado en México? Lo que debes saber del Mundial 2026

El Mundial 2026 está más cerca cada vez y México se encuentra prácticamente listo para este magno evento. El país será una de las tres sedes del torneo, junto con Estados Unidos y Canadá, y por ello se han tomado decisiones especiales para garantizar que millones de aficionados puedan disfrutar del arranque de la Copa del Mundo 2026 de la FIFA.

Una de fechas más llamativas es la del próximo 11 de junio de 2026, un día feriado en México, fecha en la que se celebrará el partido inaugural en el Estadio Ciudad de México, como se llamará el Estadio Azteca durante el Mundial 2026.

11 de junio de 2026: ¿qué significa este feriado para los mexicanos?

En días pasados, el Gobierno de México anunció que el día del inicio del Mundial 2026 será considerado como un día festivo oficial. Esto permitirá que trabajadores y estudiantes tengan la posibilidad de disfrutar del primer partido sin preocuparse por sus actividades laborales o escolares.

De acuerdo con las autoridades del país, esta medida busca “reconocer la relevancia cultural, económica y social que tiene el Mundial de futbol para el país”.

¿Dónde será el partido inaugural del Mundial 2026?

El Estadio Azteca, ubicado en la zona sur de la Ciudad de México, será sede del juego inaugural del Mundial 2026. Con esta decisión, el coloso de Santa Úrsula hará historia al convertirse en el primer estadio del mundo en albergar tres inauguraciones de Copas del Mundo (1970, 1986 y ahora 2026). Además, la expectativa es enorme, ya que este encuentro marcará oficialmente el inicio de la primera Copa del Mundo organizada por tres países.

Mundial 2026: ¿cómo impactará el feriado en la economía y en los aficionados?

Expertos señalan que el día feriado en México por la Copa del Mundo 2026, tendrá un fuerte impacto económico, principalmente en los sectores de turismo, transporte y entretenimiento.

Se espera una alta derrama económica tanto por visitantes nacionales, como los visitantes extranjeros, que aprovecharán la ocasión para vivir el partido inaugural en la capital. Además, bares, restaurantes y plazas públicas ya preparan transmisiones especiales, lo que convertirá el 11 de junio en una auténtica fiesta en todo México.

11 de junio de 2026: un día histórico para México

El 11 de junio de 2026 no será un día cualquiera: será recordado como la fecha en la que México volvió a brillar en la escena mundial del futbol. El Mundial 2026 promete ser un evento sin precedentes, y ahora todos los mexicanos tendrán la oportunidad de vivirlo desde el primer minuto; ¿crees que este feriado debería extenderse a más días durante el Mundial 2026 para que los aficionados disfruten al máximo la fiesta del futbol?