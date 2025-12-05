¿NFL cambia de nombre? Trump da por terminado el debate entre el futbol y el soccer en el Sorteo del Mundial 2026

Durante su presencia en el Sorteo Final del Mundial 2026, el presidente Donald Trump volvió a colocarse en el centro de la conversación al pronunciarse sobre uno de los debates más interminables del deporte: ¿se dice futbol o soccer? Y lo hizo frente a figuras como Gianni Infantino y la prensa internacional, incluida TV Azteca, marcando postura acerca de cómo es que se debe nombrar, en territorio estadounidense, al deporte más popular del mundo.

El magnate republicano, conocido por su estilo directo, aseguró que la discusión ya no tiene sentido para las nuevas generaciones. Según su visión, el crecimiento del futbol en Estados Unidos ha alcanzado un punto tan alto que “la diferencia entre futbol y soccer es cada vez menos relevante”, y lo más importante es que el deporte está “dominando el panorama deportivo del país”.

Trump: "When you look at football in the US, soccer in the US -- we seem to never call it that, because we have a little bit of a conflict with another thing that's called football. But when you think about it, shouldn't it really be called football? We have to come up with… pic.twitter.com/9iDWnIx8M9 — Aaron Rupar (@atrupar) December 5, 2025

En tono de broma, el presidente de Estados Unidos dijo que tal vez habría que cambiarle el nombre al fútbol americano, esto con el objetivo de poner fin a una confusión en Estados Unidos, respecto de cómo llamar al "balompié", al que comúnmente le llaman "soccer": “Si nos fijamos en el fútbol en Estados Unidos, el fútbol ‘soccer’ en Estados Unidos, parece que nunca lo llamamos así, porque tenemos un pequeño conflicto con otro deporte que también se llama fútbol”, dijo Trump.

Fun fact: President Trump was one of the greatest high school soccer players in New York state history.



In the 1964/65 season, President Trump scored 53 goals in just 29 games, causing the media to compare him to Pelé.



Thankfully, God had bigger plans for the President. pic.twitter.com/NPrqbVPgLz — Jeffrey Josephs (Alpha Male) (@AlphaJeffrey45) December 5, 2025

¿Qué dijo Trump exactamente sobre el futbol y el soccer?

De acuerdo con lo expresado durante el magno evento de la FIFA, Trump afirmó que el futbol vive un auge sin precedentes en Estados Unidos y que hoy podría considerarse “el deporte más grande del país”, además de que destacó que la organización tripartita entre Estados Unidos, México y Canadá es “histórica” y que la Copa del Mundo 2026 romperá récords de audiencia.

Trump también señaló: "Si lo pensamos bien, ¿debería llamarse fútbol? Tenemos que encontrar otro nombre para lo de la NFL“, agregó luego de que recibió el primer Premio FIFA de la Paz, esto debido a su mediación en conflictos internacionales.

¿La NFL tendría que cambiar de nombre? Esto dijo Trump

El comentario desató especulaciones, además de inminentes preguntas como si el término “futbol” está dominando la conversación mundial, pero esto ¿significaría un futuro cambio para la NFL, que usa el término “football” a pesar de ser un deporte completamente distinto?

Aunque previamente Trump nunca afirmó que se esté evaluando un cambio en la liga, sí dejó una frase que encendió la discusión: “El público será enorme… más grande de lo que pensamos”, esto en una clara referencia acerca de que el Mundial 2026 podría superar em atención y seguimiento global, iincluso a las ligas más fuertes de Estados Unidos.

¿Qué impacto tiene esta declaración en la Copa del Mundo 2026?

Según Gianni Infantino, la Copa del Mundo 2026 será vista por más de 6 mil millones de personas en todo el planeta, por lo que se convertiría en el evento deportivo más visto de la historia.

El crecimiento del futbol en territorio estadounidense podría redefinir prioridades deportivas, además de atraer audiencias que tradicionalmente pertenecían a ligas como la NFL, NBA o MLB. ¿Crees que el futbol superará a la NFL en Estados Unidos durante el Mundial 2026?

