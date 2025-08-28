Suspenden búsqueda de alpinista rusa tras 15 días atrapada en la montaña; revelan último video
Natalia Nagovitsyna pasó 15 días atrapada en el Pico Pobeda tras fracturarse una pierna. Autoridades suspenden su rescate y difunden su último video con vida.
La montaña más alta de Kirguistán, el Pico Pobeda o Jengish Chokusu, volvió a cobrar una víctima en circunstancias estremecedoras. Natalia Nagovitsyna, alpinista rusa de 47 años, quedó atrapada hace más de dos semanas a más de 7 mil metros de altura tras fracturarse una pierna durante el ascenso.
Desde entonces, permaneció en una pequeña tienda naranja resistiendo temperaturas inferiores a los -20 °C, hasta que las autoridades anunciaron que ya no hay signos de vida en la zona.
La Agencia de Seguridad Estatal de Kirguistán informó que el último reconocimiento con drones y cámaras térmicas no detectó señales humanas en el lugar donde la montañista había sido localizada anteriormente.
“Con base en los datos y las condiciones extremas, no se encontraron signos de vida”, detalló el comunicado oficial.
Rescates fallidos y pérdidas en la montaña
Los intentos por rescatarla fueron múltiples y costosos. Un helicóptero de emergencia se estrelló, varios escaladores resultaron enfermos por la altitud y el italiano Luca Sinigaglia perdió la vida al tratar de alcanzarla el pasado 15 de agosto.
Expertos advirtieron que nunca antes se había logrado evacuar a una persona desde esa altitud en el Tien Shan, lo que hacía casi imposible la operación.
🏔️El hijo de la alpinista rusa desaparecida en Kirguistán, Natalia Nagovitsyna, comparte imágenes tomadas con un dron en las que se ve a su madre saludando con la mano, siete días después de perder el contacto con ella.— RT en Español (@ActualidadRT) August 26, 2025
"MI MADRE SIGUE VIVA", aseguró.https://t.co/zOCebnEReQ pic.twitter.com/s4dyGEN75t
“Mi madre está viva": El conmovedor mensaje de su hijo tras semanas atrapada
Pese a la decisión de suspender la búsqueda, la familia de Natalia no pierde la esperanza. Su hijo difundió mensajes e imágenes captadas por drones, asegurando que su madre seguía con vida e implorando apoyo internacional para reanudar las labores. “Mi madre está viva”, escribió en redes sociales, generando un eco emocional en la comunidad alpinista global.
#Informate— elmotelo (@jcvg0910) August 28, 2025
No escales a esta altitud si quieres ser rescatado
El caso de la montañera rusa Natalia Nagovitsyna, ha dejado muchas incógnitas sobre llevar un rescate a + de 7.000m de altura.
Las montañas ubicadas sobre esta altitud se considera que están en la 'zona de la muerte'. pic.twitter.com/cZncRCxp3l
¿Quién es Natalia Nagovitsyna, alpinista rusa atrapada en la montaña?
Natalia Nagovitsyna era una montañista con amplia trayectoria que perseguía el título de Leopardo de las Nieves, otorgado a quienes conquistan las cinco cumbres más altas de la antigua Unión Soviética.
Su pasión por las alturas estuvo marcada también por la tragedia: en 2021, perdió a su esposo, Sergei, víctima de un derrame cerebral en plena expedición al Khan Tengri, en Kazajstán. Entonces, Natalia fue noticia por negarse a abandonar su cuerpo en la montaña.
Su último ascenso al Pico Pobeda, más que una hazaña, era un homenaje a la memoria de su esposo. Hoy, la historia se convierte en un eco inquietante: ambos quedaron unidos para siempre por las mismas montañas que los hicieron soñar.