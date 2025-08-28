Suspenden búsqueda de alpinista rusa tras 15 días atrapada en la montaña; revelan último video

La montaña más alta de Kirguistán, el Pico Pobeda o Jengish Chokusu, volvió a cobrar una víctima en circunstancias estremecedoras. Natalia Nagovitsyna, alpinista rusa de 47 años, quedó atrapada hace más de dos semanas a más de 7 mil metros de altura tras fracturarse una pierna durante el ascenso.

Desde entonces, permaneció en una pequeña tienda naranja resistiendo temperaturas inferiores a los -20 °C, hasta que las autoridades anunciaron que ya no hay signos de vida en la zona.

La Agencia de Seguridad Estatal de Kirguistán informó que el último reconocimiento con drones y cámaras térmicas no detectó señales humanas en el lugar donde la montañista había sido localizada anteriormente.

“Con base en los datos y las condiciones extremas, no se encontraron signos de vida”, detalló el comunicado oficial.

Rescates fallidos y pérdidas en la montaña

Los intentos por rescatarla fueron múltiples y costosos. Un helicóptero de emergencia se estrelló, varios escaladores resultaron enfermos por la altitud y el italiano Luca Sinigaglia perdió la vida al tratar de alcanzarla el pasado 15 de agosto.

Expertos advirtieron que nunca antes se había logrado evacuar a una persona desde esa altitud en el Tien Shan, lo que hacía casi imposible la operación.

🏔️El hijo de la alpinista rusa desaparecida en Kirguistán, Natalia Nagovitsyna, comparte imágenes tomadas con un dron en las que se ve a su madre saludando con la mano, siete días después de perder el contacto con ella.



"MI MADRE SIGUE VIVA", aseguró.https://t.co/zOCebnEReQ pic.twitter.com/s4dyGEN75t — RT en Español (@ActualidadRT) August 26, 2025

“Mi madre está viva": El conmovedor mensaje de su hijo tras semanas atrapada

Pese a la decisión de suspender la búsqueda, la familia de Natalia no pierde la esperanza. Su hijo difundió mensajes e imágenes captadas por drones, asegurando que su madre seguía con vida e implorando apoyo internacional para reanudar las labores. “Mi madre está viva”, escribió en redes sociales, generando un eco emocional en la comunidad alpinista global.

#Informate

No escales a esta altitud si quieres ser rescatado

El caso de la montañera rusa Natalia Nagovitsyna, ha dejado muchas incógnitas sobre llevar un rescate a + de 7.000m de altura.

Las montañas ubicadas sobre esta altitud se considera que están en la 'zona de la muerte'. pic.twitter.com/cZncRCxp3l — elmotelo (@jcvg0910) August 28, 2025

¿Quién es Natalia Nagovitsyna, alpinista rusa atrapada en la montaña?

Natalia Nagovitsyna era una montañista con amplia trayectoria que perseguía el título de Leopardo de las Nieves, otorgado a quienes conquistan las cinco cumbres más altas de la antigua Unión Soviética.

Su pasión por las alturas estuvo marcada también por la tragedia: en 2021, perdió a su esposo, Sergei, víctima de un derrame cerebral en plena expedición al Khan Tengri, en Kazajstán. Entonces, Natalia fue noticia por negarse a abandonar su cuerpo en la montaña.

Su último ascenso al Pico Pobeda, más que una hazaña, era un homenaje a la memoria de su esposo. Hoy, la historia se convierte en un eco inquietante: ambos quedaron unidos para siempre por las mismas montañas que los hicieron soñar.