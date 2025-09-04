¿Te pagan por ser voluntario del Mundial 2026? Estos son los beneficios que ofrece la FIFA

¡Atención, mexicanos! Ser voluntario en el Mundial 2026, representa una oportunidad única para ser parte de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, el cual se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, pero ¿te pagan por apoyar?

Estos son los beneficios de ser voluntario en el Mundial 2026

¡Toma nota! La FIFA ofrece algunos beneficios para las y los voluntarios que participen en el Mundial 2026, pero ¿cuáles son?



Uniforme oficial del torneo

Capacitación para diversas áreas

Acreditación para acceder a los partidos y áreas oficiales

y áreas oficiales Comida y bebida durante los turnos de trabajo

Artículos conmemorativos y exclusivos

Certificado oficial de participación y reconocimiento

Además, participar como voluntario de la FIFA puede ofrecer oportunidades para crear redes y amistades internacionales, así como experiencias únicas de vivir un evento deportivo global desde dentro.

Participar en este tipo de eventos, se considera una de las experiencias más enriquecedoras para las y los aficionados del fútbol.

¿Te pagan por ser voluntario en el Mundial 2026?

Ser voluntario en el Mundial 2026 NO es pagado, ya que la FIFA no ofrece una remuneración económica por apoyar en el evento; sin embargo, proporciona distintos beneficios.

Si estás interesado en participar como voluntario, es importante tener en cuenta que debes cubrir tus gastos de transporte y alojamiento, en caso de ser de otro estado.

¿Cuáles son los requisitos para ser voluntario del Mundial 2026?

¿Cumples con todos? La FIFA establece lineamientos claros para quienes deseen formar parte de su equipo de voluntariado:



Tener mínimo 8 años cumplidos al inicio del torneo

Contar con disponibilidad de tiempo durante los días de partidos y las actividades previas

Tener documentación legal vigente para residir o permanecer en el país sede: México , Estados Unidos o Canadá .

, o . Poseer habilidades de comunicación, actitud de servicio y disposición para el trabajo en equipo.

No se requiere experiencia previa, pero el conocimiento de idiomas, especialmente inglés, es muy importante.

El proceso de registro se realiza a través de la plataforma oficial de la FIFA, donde los interesados deben llenar un formulario y pasar por entrevistas de selección.