Los estafadores están a la orden del día buscando cualquier oportunidad para sacar provecho y conseguir dinero fácil, engañando a las personas, y la compra de boletos para el mundial de futbol 2026, que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos, no es la excepción.

Varios son las formas de estafar a los clientes que, por ejemplo, buscan en línea las mejores ofertas para adquirir sus boletos de manera anticipada para no perderse de los partidos de futbol, así que cuidado en los sitios que visitas para comprar.

Advierten de venta de boletos falsos y paquetes turísticos para el mundial 2026

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) alertó a la población en México que existen ciberdelincuentes que utilizan sitios web apócrifos para ofertar entradas falsas, duplicadas o inexistentes para el mundial en 2026.

Recuerda que la venta de boletos se realizará en diferentes etapas y se deben de cubrir requisitos sencillos, pero también toma en cuenta que cualquier venta anticipada de manera no oficial se trata de un fraude en el que alguien pretende quedarse con tu dinero.

De hecho, existe una alerta sobre la venta de boletos falsos y paquetes turísticos para el evento, así como estafas en redes sociales para la Copa Mundial de futbol 2026.

Recomendaciones para evitar estafas al comprar boletos del mundial 2026

Especialistas en ciberseguridad de la SSPC identificaron que ciberdelincuentes aprovechan la Copa Mundial de futbol 2026, para ofrecer y estafar con la venta de boletos falsos, duplicados, o inexistentes, para partidos de futbol en México, Canadá y Estados Unidos.

AQUÍ cinco recomendaciones que debes tomar en cuenta para prevenir fraudes relacionados con la compra de boletos y paquetes de viaje:



Desconfía de ofertas anticipadas: Si alguien ofrece boletos antes del inicio oficial de la venta, es altamente probable que se trate de una estafa.

Verifica la autenticidad de las páginas web: Antes de realizar cualquier compra, confirme que el sitio esté autorizado por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA)

Utiliza métodos de pago seguros: Prefiera tarjetas de crédito o plataformas que cuenten con mecanismos de protección contra fraudes

Evita adquirir paquetes con entradas a partidos hasta el anuncio oficial de la FIFA

Compra únicamente en agencias formalmente constituidas: Estas deben estar inscritas en el Registro Nacional de Turismo y contar con el distintivo Verifica y Viaja



¿Cómo operan los estafadores al comprar boletos en línea para el mundial 2026?

Los ciberdelincuentes utilizan páginas web falsas de la Copa Mundial, además de redes sociales apócrifas para la reventa de boletos supuestamente legítimos.

Además, existen páginas web falsas o clonadas con referencia a la Copa Mundial de futbol 2026, para la venta de paquetes turísticos que promocionan supuestas agencias de viajes, estas ofrecen paquetes que aparentemente incluyen boletos para partidos, hospedaje y transporte.

Para prevenir la venta de boletos falsos, la FIFA pondrá a la venta exclusivamente a través de su sitio oficial https://www.fifa.com/es/tickets las entradas. La venta se hará en etapas y deben seguir las indicaciones para comprarlas.

Recuerda que debes realizar un registro en el portal: https://www.fifa.com/es/tournaments/mens/worldcup/canadamexicousa2026/register-interest donde debes colocar los datos y dejar un correo electrónico, que será el contacto con la FIFA en caso de resultar elegido. Los registros cerrarán el viernes 19 de septiembre.

También se debe crear un FAN ID, sin él no se podrán adquirir boletos. En caso de ser seleccionado, el 29 de septiembre llegará un correo electrónico en el que se podrá acceder, a partir del 1 de octubre, a la compra de las entradas por medio de un link especial y con métodos de pago específicos.

