¿Quieres vivir el Mundial 2026 de cerca? Pasos para registrarte como voluntario en México

El Mundial 2026 se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, por ello, la FIFA continúa la búsqueda de personas que estén dispuestas a participar en este gran evento, pero ¿cómo registrase para ser voluntario?

El evento deportivo contará con 16 ciudades sedes, las cuales están distribuidas entre los tres países anfitriones.

¿Cómo registrarse para ser voluntario en el Mundial 2026 en México?

¡Atención, mexicanos! El proceso de registro es completamente en línea y gratuito. Si estás interesado en participar como voluntario en el Mundial 2026 debes seguir estos pasos.



Ingresa a la página oficial de la FIFA o da clic en este enlace

Selecciona la opción “Enviar solicitud”.

Llena el formulario con la información que se te solicita; nombre, correo electrónico, número de teléfono, entre otros datos.

Al completar el formulario, se te pedirá la verificación del correo electrónico, una vez corroborado, la plataforma te enviará a un sitio web a una nueva página en la que deberás seguir estos pasos.



Elige tu ciudad sede ; sé cuidadoso, pues una vez que la elijas no podrás cambiarla

; sé cuidadoso, pues una vez que la elijas no podrás cambiarla Se te otorgará un formulario de inscripción, debes llenarlo correctamente.

Debes seguir los pasos que te indica la plataforma.

Requisitos para ser voluntario en el Mundial 2026

La FIFA establece lineamientos claros para quienes deseen formar parte de su equipo de voluntariado, ¿cuáles son?



Tener mínimo 18 años cumplidos al inicio del torneo

Contar con disponibilidad de tiempo durante los días de partidos y las actividades previas

Tener documentación legal vigente para residir o permanecer en el país sede: México , Estados Unidos o Canadá .

, o . Poseer habilidades de comunicación, actitud de servicio y disposición para el trabajo en equipo.

No se requiere experiencia previa, pero el conocimiento de idiomas, especialmente inglés, es muy importante.

¿Cuál es el horario de los voluntarios en el Mundial 2026?

Aunque aún no existe un horario oficial para las y los voluntarios que participarán en el Mundial 2026 en alguna de las tres ciudades de México, la FIFA compartió que serán 8 turnos de 6 a 8 horas cada uno entre los meses de junio y julio 2026.

¿Te pagan? Beneficios por ser voluntario en el Mundial 2026 en México

¡Toma nota! Ser voluntario en el Mundial 2026 NO es pagado, ya que la FIFA no ofrece una remuneración económica por apoyar en el evento; sin embargo, proporciona distintos beneficios:



Uniforme oficial del torneo

Capacitación para diversas áreas

Acreditación para acceder a los partidos y áreas oficiales

y áreas oficiales Comida y bebida durante los turnos de trabajo

Artículos conmemorativos y exclusivos

Certificado oficial de participación y reconocimiento

Además, participar como voluntario de la FIFA puede ofrecer oportunidades para crear redes y amistades internacionales, así como experiencias únicas de vivir un evento deportivo global desde dentro.