Ozempic: ¿Funciona para adelgazar? Expertos abordan pros y contras de este medicamento

Ozempic, el medicamento para la diabetes que también ayuda a perder peso, fue aprobado en el 2017 por la Administración de Drogas y Alimentos. Su componente principal es ‘semaglitude’, un antidiabético que se ha convertido en uno de los más recetados para ayudar a quienes padecen esta enfermedad a controlar su azúcar en sangre; sin embargo, también se ha demostrado que puede ser un aliado para bajar de peso, pero, ¿qué tan seguro es utilizarlo? Esto es lo que dicen los expertos.

Actualmente, alrededor de 15 millones de personas usan Ozempic, y aunque la mayoría lo utilizan para controlar la diabetes, un 3% de los usuarios lo toman únicamente para bajar de peso.

¿Cómo funciona Ozempic, el medicamento para bajar de peso y controlar la diabetes?

Ozempic actúa imitando una hormona natural que se produce en el intestino, lo que estimula la producción de insulina por parte del páncreas y reduce la liberación de glucagón, una hormona que aumenta el azúcar en la sangre, pero, ¿qué tan seguro es? De acuerdo con la endocrinóloga, Alyssa Lampe Domínguez, no se recomienda para personas con carcinoma medular de tiroides, alergia al semaglútide o mujeres embarazadas.

¡Toma precauciones! Los efectos secundarios más comunes de Ozempic incluyen náuseas, sequedad de boca, estreñimiento y vómitos. Estos efectos suelen ser leves y desaparecen al cabo de unas semanas.

Alma, quien hace unos meses probo las inyecciones, sintió los efectos secundarios que padecen la mayoría durante las primeras dos o tres semanas: “Tenía náuseas, se me resecaba la boca, me daba ansiedad porque no comía, me sentía un poco incómoda pero tolerable”.

Expertos emiten recomendaciones para utilizar Ozempic

Los expertos destacan que Ozempic no es una píldora mágica para bajar de peso. Si bien puede ayudar a perder peso, es fundamental combinarlo con una dieta saludable y ejercicio regular para obtener resultados duraderos.

En caso de emplearlo, se sugiere consulta con tu médico antes de comenzar a usar Ozempic para asegurarte de que es el medicamento adecuado para ti.