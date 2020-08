Apoya COPARMEX combate al robo de hidrocarburos

Ciudad de México.- La Coparmex aplaudió la decisión del gobierno de acabar con el robo de combustible pues es un negocio ilegal que hace daño al país, a las empresas y a los ciudadanos.

En conferencia de prensa, su presidente Gustavo de Hoyos, señaló que la planeación e implementación de la estrategia no ha sido buena porque ha dañado a las empresas y sus actividades.



No solo se deben tomar decisiones valientes, sino que se debe cuidar el no generar daños a la actividad productiva.

Pidieron no prolongar una revisión de emergencia de la estrategia para normalizar el servicio de abasto lo más pronto posible.