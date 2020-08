Instituciones no lucrativas representan 2.9 por ciento del PIB en 2017

Ciudad de México.- En 2017, el Producto Interno Bruto (PIB) de las instituciones no lucrativas (públicas y privadas) alcanzó un monto de 604 mil 583 millones de pesos (incluyendo la valoración económica del trabajo voluntario), lo que representó el 2.9 por ciento del PIB total del país.

Al interior del PIB de las ISFL por sectores económicos, se observó que éste fue generado principalmente en los servicios educativos, en otros servicios excepto actividades gubernamentales y en las actividades agrupadas en legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y organismos internacionales y extraterritoriales, primordialmente.

Durante 2017, las organizaciones no lucrativas privadas, también denominadas como el tercer sector o sector no lucrativo, registraron un nivel en su PIB de 278 mil 882 millones de pesos, mientras que los organismos no lucrativos públicos alcanzaron 325 mil 702 millones de pesos.

El valor económico del trabajo voluntario de las ISFL fue equivalente a 128 mil 606 millones de pesos, del cual el 50.7 por ciento fue generado por los hombres y el 49.3 por ciento por mujeres.

El número de voluntarios que participaron en las ISFL llegó a 2 millones 067 mil 637 personas, de las cuales 94.2 por ciento participó en organismos no lucrativos privados.