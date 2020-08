Peso mexicano gana terreno ante debilitamiento del dólar

CIUDAD DE MÉXICO.- El peso mexicano se apreciaba el martes a su mejor nivel en tres semanas ante un debilitamiento del dólar luego de que China anunció que impondrá aranceles a importaciones de productos estadounidenses, en represalia a medidas anunciadas por Washington.

La bolsa local, en tanto, ganaba en línea con el comportamiento de otras plazas como Wall Street.

El peso cotizaba en 18.744 por dólar, nivel no visto desde el 28 de agosto, con un avance de 0.54 por ciento, o 10.10 centavos, frente a las 18.845 unidades del precio de referencia de Reuters del lunes.

Estados Unidos anunció el lunes que impondrá aranceles a importaciones chinas por un valor de 200,000 millones de dólares, pero no incluyó relojes inteligentes ni otros productos de consumo.

La reacción del mercado “tiene que ver con la exclusión de varios bienes relevantes de la lista de los productos”, dijo Banorte en un reporte.

No obstante, analistas de Banco Base dijeron que debido a que la guerra comercial es un factor negativo para las expectativas de crecimiento global, se mantiene el riesgo de una depreciación del peso en el corto plazo, en particular si no se alcanzan avances en la negociación entre Estados Unidos y Canadá en el marco del TLCAN.

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subía un 0.31 por ciento, a 49,553.94 puntos, con un volumen de 40.6 millones de títulos negociados.

Los inversionistas en las plazas en Nueva York consideraban que los más recientes eventos en la guerra comercial entre China y Estados Unidos son menos perjudiciales que lo previsto anteriormente.

En el mercado de deuda, el rendimiento del bono a 10 años operaba estable en 8.05 por ciento, mientras que la tasa a 20 años subía uno a 8.16 por ciento.