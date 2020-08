Wall Street resiente crisis de la lira turca; acciones cierran a la baja

NUEVA YORK.- Las acciones en la bolsa de Nueva York cerraron en baja el lunes, luego de que el nerviosismo generalizado en los mercados globales por el derrumbe de la moneda de Turquía se contagió a Wall Street.

Las acciones del sector financiero fueron las que se llevaron la peor parte de los temores a un contagio de la crisis turca. Los papeles de Citigroup Inc, Bank of America Corp, Wells Fargo & Co y JPMorgan Chase & Co perdieron entre un 0,8 y un 2,2 por ciento.

La promesa del banco central turco de estabilizar a la lira no logró calmar el nerviosismo de los inversores. La moneda turca ha perdido un 40 por ciento de su valor contra el dólar en lo que va del año.

El Promedio Industrial Dow Jones bajó 125,44 puntos, o un 0,5 por ciento, a 25.187,70 unidades, mientras que el índice S&P 500 cayó 11,35 puntos, o un 0,40 por ciento, a 2.821,93 unidades. El índice Nasdaq Composite perdió 19,40 puntos, o un 0,25 por ciento, a 7.819,71 unidades.

Las acciones de Harley-Davidson Inc bajaron un 4,3 por ciento luego de que el presidente Donald Trump tuiteó su apoyo a un boicot contra el fabricante de motocicletas.

Sin embargo, las acciones de Apple Inc tocaron un máximo histórico, extendiendo una escalada que comenzó luego de que la primera compañía en alcanzar un valor de mercado de un billón de dólares reportó sus resultados trimestrales. El valor cerró con un alza del 0,6 por ciento.