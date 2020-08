Comercialización de vehículos en México creció 0.3% en febrero: AMDA

Ciudad de México.- Febrero de 2020 concluyó con un incremento del 0.3% en la comercialización de vehículos en México, en comparación con febrero de 2019; con lo que se interrumpió una cadena de 32 meses consecutivos de resultados negativos, así lo declaró el director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Rosales.

Rosales señaló que la venta de automóviles subcompactos tuvo un incremento del 2.1%.

Por su parte, el presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes (INA), Óscar Albin, explicó que las tres oportunidades para incrementar la producción de autopartes en México son los aranceles entre Estados Unidos y China, las nuevas reglas de origen del T-MEC y el fenómeno del COVID-19.

Dijo además que en los últimos 10 años los compradores de la industria automotriz no habían buscado el origen de los componentes, ahora en cambio “todos aquellos componentes cuyo origen no vengan de un lugar seguro, pues lo están cuestionando”.

En tanto, los industriales coincidieron en que es muy temprano para deducir si el COVID-19 ha afectado la exportación y la producción.

A lo que el director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Fausto Cuevas expresó que no se tienen reportes de que la producción se haya visto afectada, "...sabemos que pudiera verse quizás en un futuro, si no se encuentra a algún proveedor sustituto, pudiera ser que se afecte parte de la producción. Hasta ahora no se ha dado”, agregó.