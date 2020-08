CONDUSEF pide revisar movimientos de tarjetas tras fallas de fin de semana

Ciudad de México.- La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), informa a los usuarios sobre la importancia de revisar los saldos y movimientos en sus tarjetas de débito y crédito, para verificar que no hayan sufrido alguna anomalía de las que abajo se mencionan, a fin de que a la brevedad notifiquen a su Banco o Institución Financiera emisora de su tarjeta, el problema que hayan tenido respecto a:

-Pago automático mal aplicado (domiciliaciones o cargos recurrentes)

-No entrega de la cantidad solicitada en un cajero automático

-Pago no acreditado en cajero automático o terminal punto de venta

-Depósito no acreditado



-Cobro no reconocido de comisiones

-Otras operaciones similares.

En el caso particular de cargos por pago de créditos domiciliados o cobros de algún servicio, los acreditados no deben tener afectación alguna o cobro de una comisión por pago tardío, toda vez que la imposibilidad de su pago derivó de un tercero, en este caso, de Prosa. En caso de que se presente algún problema, notifique a la brevedad a su Institución Financiera a fin de que solucione de inmediato.

La CONDUSEF reitera su disposición para atender a los usuarios en sus 36 Unidades de Atención en el interior de la república, para brindarles apoyo si desean presentar alguna reclamación o en caso de tener una duda.

Para cualquier duda o consulta adicional, comunícate a la CONDUSEF al Centro de Atención Telefónica 55 53 400 999 o a la Dirección de Promoción y Divulgación de la Educación Financiera 5448 7000 ext. 6143; o bien visita nuestra página de Internet www.gob.mx/condusef. También nos puedes seguir en Twitter: @CondusefMX, Facebook: /Condusefoficial, Instagram: @condusefoficial y Youtube: CondusefOficial.