EUA protesta ante Banco Mundial por préstamo a China

7 de diciembre.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reclamó al Banco Mundial (BM) por el reciente plan quinquenal para prestar a China millones de dólares anuales hasta 2025.

Trump consideró que el país asiático no necesita el préstamo, ya que, si no tiene dinero, es capaz de “crearlo”. “¿Por qué el Banco Mundial presta dinero a China? ¿Puede ser esto posible? China tiene mucho dinero, y si no lo tiene, lo crea. ¡Deténganse!”, escribió el mandatario en su perfil de la red social Twitter.

El reclamo de Trump se da luego que el BM anunciara el jueves que aprobó un nuevo plan de préstamos a cinco años para apoyar a China. En un comunicado, la entidad informó que sus préstamos al gigante asiático los ha reducido de manera drástica y seguirá reduciéndolos, “según lo acordado con todos nuestros accionistas, incluido Estados Unidos”.

“Estamos eliminando préstamos a medida que los países se vuelven más ricos”, afirmó la institución financiera.

El reclamo de Trump se da en momentos en que Estados Unidos y China mantienen pláticas para un acuerdo comercial y en medio de una disputa sobre la imposición de aranceles mutuos.

Las conversaciones comerciales entre ambas naciones están estancadas y se encuentran en medio de una disputa, como parte de la cual aumentaron los aranceles a la importación de miles de millones de dólares en bienes.

El presidente estadounidense declaró esta semana que el acuerdo comercial con Beijing podría retrasarse hasta después de las elecciones en Estados Unidos de noviembre de 2020. Aseguró que a su país le va “muy bien” en la guerra comercial con China, por lo que no tiene prisa con las negociaciones.