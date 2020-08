Sector automotriz debe reiniciar a la par de EU: AMDA

Ciudad de México.- Guillermo Rosales, Presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) hace un llamado a las autoridades y pide que lo antes posible sea considerado el sector automotor mexicano como esencial para que pueda reactivar sus operaciones y así mantener la movilidad de la economía y de la sociedad.

Señaló que en abril hubo una disminución en la comercialización de vehículos del 64.5%, lo que representa la venta de sólo 34 mil 903 unidades, venta que se llevó a cabo por Internet.

Miguel Elizalde presidente de la ANPACT dijo que hoy, todas las plantas productoras de vehiculos pesados y de carga en los Estados Unidos ya están abiertas, algunas incluso nunca cerraron, por ellos señaló que es importante reactivar las operaciones en Mexioc para mantener esa cadena de valor y no permitir que EEUU o Canadá busquen otras alternativas de suministro.

Fasto Cuevas de la AMIA señaló que han estado en constante diálogo con las autoridades para revisar los protocolos de salubridad que se deben de aplicar para la reactivación de la industria. Reiteró que es importante que se regrese a las operaciones de manera coordinada con el resto de la cadena global de América del Norte, porque de lo contrario, México está en riesgo de perder su mercado.

Fausto Cuevas dijo que las autoridades han declarado que la industria automotriz será la primera en reactivar sus actividades, sin embargo señaló que aún no hay una fecha exacta, que es justo lo que demandan, más certidumbre porque aseguró que hay mucha presión por parte de Estados Unidos, Canadá e incluso de países europeo y asiáticos de una pronta reapertura para que lo se rompa la cadena global.

Oscar Albín Presiente de la Industria Nacional de Autopartes dijo que para esta cadena de proveeduria no es posible segmentar al país, es decir, no funcionaria escalonar la reapertura de plantas porque si alguna de ellas no comienza a operar al mismo tiempo que el resto, afecta el suministro de toda la cadena global.

Oscar Albín agregó que las plantas en los Estados Unidos podrían iniciar actividades el próximo 18 de mayo, por lo tanto, para que el sector mexicano pueda estar listo para suministrar ese mercado en esa fecha, necesitarían empezar a satinizar, limpiar instalaciones, integrar a su personal y empezar a manufacturar a más tardar este miércoles.