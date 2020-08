Sector empresarial se adhiere a campaña de la ONU para promover la inclusión femenina

Ciudad de México.- El sector empresarial firmó un compromiso para adherirse a la campaña HE FOR SHE, para que se tenga más inclusión de las mujeres en el sector empresarial.

Carlos Salazar, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), señaló que de acuerdo a datos del Inegi, la participación laboral de las mujeres en México es apenas del 45%, contra el 80% de la participación masculina. “Esto nos pone como el tercer país con mayor brecha de género en el empleo dentro de la OCDE”, dijo.

Además, señaló que en la pandemia las mujeres sé vieron más afectadas ya que la mayoría laboraba en sectores de atención y servicios, por ello se busca el desarrollo, igualdad, equidad e inclusión en la economía, por eso trabajan en seis compromisos concretos:

1- Promover mayor participación de las mujeres dentro de los distintos órganos y mecanismos de trabajo del organismo empresarial.

2- Avanzar en la agenda sobre inclusión en el sector privado.

3-Crear consciencia sobre la igualdad de género e inclusión y sus impactos.

4- Promover el uso y adhesión a las herramientas de autodiagnóstico para el ccc y organismo que lo conforman.

5-Generar acciones para eliminación de la violencia de género.

6.- Promover y apoyar mejores políticas corporativas de inclusión en el país.