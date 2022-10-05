Firman acuerdo de paz entre Zimatlán de Lázaro Cárdenas y San Sebastián Nopalera de Oaxaca

En un hecho histórico y en cumplimiento de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se firmó el Acuerdo de Paz entre las comunidades de Zimatlán de Lázaro Cárdenas, municipio de Putla Villa de Guerrero y San Sebastián Nopalera, municipio de Santa Lucía Monteverde, ambas del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

Al encabezar la firma de convenio, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, subrayó que el acuerdo privilegió el diálogo para terminar con un conflicto agrario que lamentablemente polarizó la vida de las y los habitantes de estos pueblos, y recalcó que hoy se pone fin al problema que honra la memoria de muchos de los caídos en esta confrontación y se da un paso sustantivo para reivindicar sus derechos individuales y como comunidad.

Encinas Rodríguez recordó que el mejor patrimonio que se puede heredar a sus hijas e hijos es el de la paz y la reconciliación.

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, celebró que una vez más en la entidad prevalezca la paz y la concordia, y reiteró que la única ruta sea el diálogo. "Hoy –dijo– se hace patente la voluntad política y el interés superior por la gobernabilidad en el estado".

El titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Enrique Irazoque Palazuelos, destacó el hecho histórico para consolidar la paz en estas comunidades, que se convierte en un referente a nivel nacional.

Antecedentes del conflicto en esta región de Oaxaca.

En el 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió las medidas cautelares MC 102-10 a favor de quienes habitan en la comunidad indígena mixteca de Zimatlán de Lázaro Cárdenas, Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, solicitadas por el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI).

Se exhortó al Estado mexicano a adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad física de las y los habitantes de la comunidad indígena mixteca de Zimatlán de Lázaro Cárdenas; así como para remover los factores de riesgo ligados con la delimitación de las tierras entre ambas comunidades.

El conflicto entre ambas comunidades inició a partir de disputas agrarioterritoriales que datan de hace más de treinta años con enfrentamientos armados que han dejado a personas sin vida, desaparecidas y heridas. Sin embargo, gracias a la voluntad de las comunidades de transformar la realidad y lograr un acuerdo, en fechas recientes se dieron grandes avances en el proceso de paz y reconstrucción de los procesos de diálogo.

Para este proceso fue fundamental el acompañamiento de la Comisión de Mediación (Comed), instaurada en 2018 a partir del acuerdo de ambas comunidades, con el acompañamiento de la organización de la sociedad civil Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (Serapaz).

La Comed se constituyó por una comisión civil mixta con actores oaxaqueños civiles y eclesiales.

En la firma del acuerdo, fungieron como testigos de honor el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez; el gobernador Alejandro Murat Hinojosa; y la coordinadora de la Sección de Medidas Cautelares y Provisionales de la CIDH, Fernanda Alves dos Anjos.