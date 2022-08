Fiscal General de Campeche, Renato Sales Heredia, deja plantados a diputados

Ciudad de México. Renato Sales Heredia, Fiscal General de Campeche no acudió a comparecer ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados que lo cito este martes a las 5 de la tarde para que explicara el presunto robo de un equipo de espionaje por la que hay una denuncia penal.

Ante esto, el presidente de la Comisión de Vigilancia, el priista Pablo Angulo, anuncio que solicitara se sancione al Fiscal de Campeche por incumplir el mandato al que estaba obligado a atender.

Los legisladores de oposición lo citaron para que explicará el robo de un equipo de espionaje durante su gestión como Comisionado Nacional de Seguridad, que derivó en una denuncia penal por daño a la hacienda pública por más de 807 millones de pesos que presentó en mayo pasado la Auditoria Superior de la Federación.

Los diputados de oposición lo esperaron por más de media, pero no llego y se quedaron plantados.

La sesión se dio por terminada y se anunció que darán vista a las autoridades judiciales.

“Lo anterior da pie a que esta presidencia de la Comisión de Vigilancia de la Auditora Superior de la federación proceda a solicitar ante las autoridades correspondientes se apliquen las sanciones al C. Renato Sales Heredia por no acudir a comparecer ante esta Comisión a esclarecer el ejercicio d recursos públicos federales antes mencionados. Además, se solicitará puntalmente a la Auditoria Superior de la Federación continúe con la tramitación de la denuncia interpuesta en contra del C. Renato Sales Heredia a fin de que se le sancione en los términos de la legislación aplicable”.

Y es que el Fiscal General de Campeche, Renato Sales, publico en su cuenta de twitter un escrito en el que argumento que no comparecería porque la Comisión de Vigilancia no tiene facultades para citarlo.

Pero los legisladores de la Comisión aseguran que si tienen facultades y acusan a Renato Sales incurrir en desacato.

“Tanto están obligados que interpusieron un amparo para evitar acudir y un juez de lo federal en materia administrativa de la Ciudad de México le negó el amparo para que no acudiera a comparecer a la Cámara de Diputados, razón por la cual está claro que esta en un franco desacato de esta convocatoria de comparecer”, enfatizó Pablo Angulo.