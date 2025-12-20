Desaparición de Carlos Emilio: fiscalía analiza DVR con información que podría cambiar la investigación

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa ha dado un paso significativo en la investigación de la desaparición de Carlos Emilio, el joven duranguense de 25 años que fue visto por última vez en un centro nocturno de Mazatlán hace más de dos meses.

Fiscalía analiza videos clave de la noche de su desaparición en Mazatlán

A más de dos meses de la desaparición de Carlos Emilio, el joven duranguense de 25 años, que fue visto por última vez en un conocido centro nocturno del puerto de Mazatlán, la fiscalía general del estado reveló detalles de la investigación en curso.

La fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo, mencionó que, en días recientes, se reunieron con los familiares de Carlos Emilio, para revisar los dvr que contienen los videos de lo ocurrido la noche del pasado 5 de octubre , cuando se tuvo contacto el último contacto con él.

"Se fue a recoger los resultados del dvr asegurado en un cateo, se fue a recoger en la Ciudad de México. Ayer el Vicefiscal regional estuvo con los familiares de la persona, se les dio acceso a la carpeta de investigación y todo lo relacionado al seguimiento de ella", dijo Claudia Zulema Sánchez Kondo, fiscal general del Estado de Sinaloa.

Comentó que, en dicho material, hay información importante que pudiera dar con el posible paradero del joven, sin embargo, por secrecía de la investigación, aseveró que no se pueden dar más detalles.

"Se están analizando, es toda la inspección de lo que resalta en el dvr asegurado, son los datos que pudieran resurgir de toda la investigación que se está realizando", dijo Claudia Zulema Sánchez Kondo, fiscal general del Estado de Sinaloa.

¿Qué se sabe de la desaparición de Carlos Emilio en Mazatlán, Sinaloa?

Según lo informado por el Vicefiscal de la zona sur de Sinaloa, Isaac Aguayo Roacho, Carlos Emilio salió del centro nocturno por su propia voluntad la noche del 5 de octubre, acompañado de dos sujetos.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el joven abordó un vehículo plenamente identificado que lo trasladó hacia la zona de Lomas de Mazatlán , sin que hasta el momento se tenga conocimiento de lo ocurrido después.

La Fiscalía detalló que esa noche Carlos Emilio acudió al establecimiento acompañado de sus primas y otros familiares.

Tras ingresar al lugar, en determinado momento se levantó para dirigirse al baño y ya no regresó con su grupo. Fue alrededor de las 2 de la mañana cuando el joven salió del bar por una puerta lateral, quedando este momento registrado en video.