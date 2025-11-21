“Salió por su propio pie": Revelan detalles de la desaparición de Carlos Emilio en Mazatlán, Sinaloa

Tras varias semanas sin pistas sobre el paradero de Carlos Emilio Galván, el joven duranguense de 21 años que desapareció en el bar “Terraza Valentino” en Mazatlán, la Fiscalía de Sinaloa reveló nuevos detalles sobre las últimas imágenes en las que aparece con vida.

¿Qué se sabe de la desaparición de Carlos Emilio en Mazatlán, Sinaloa?

Según lo relatado por el Vicefiscal de la zona sur de Sinaloa, Isaac Aguayo Roacho, Carlos Emilio salió del bar por su propia voluntad, acompañado de dos sujetos, y abordó un vehículo identificado que lo trasladó hacia Lomas de Mazatlán el pasado 5 de octubre.

Como parte de la reconstrucción de los hechos, la Fiscalía detalló que esa noche el joven llegó al lugar acompañado de sus primas y otros familiares.

Tras ingresar, en algún momento s e levantó para ir al baño y, alrededor de las 2 am, salió del lugar por una puerta latera l. En el video se que ve sigue a un hombre que aparentemente le indicaba la ruta hacia el vehículo en que se iba a trasladar.

“No se alcanza a ver si había amenazas, armas o agresiones físicas”, explicó Aguayo Roacho. “Lo que sí se puede confirmar es que él salió caminando por su propio pie, siguiendo al masculino que le marcaba el camino hacia la camioneta que lo transportó”.

Actualización del caso de Carlos Emilio: Identifican vehículos relacionados con la desaparición

Hasta el momento, la Fiscalía ha cateado cinco lugares relacionados con el caso, incluyendo el bar y otras propiedades de interés, según dio a conocer el vicefiscal.

También indicó que ya se tienen identificados los autos e incluso los rostros de las personas que aparecen en las grabaciones, así como la ruta que siguieron.

“Todos los elementos que tenemos nos permitirán esclarecer qué sucedió esa noche y avanzar en la investigación”, afirmó el Vicefiscal, quien destacó que se mantiene comunicación constante con la familia de Carlos Emilio para brindar acompañamiento y actualizaciones.

Carlos Emilio habría viajado con su familia para celebrar su cumpleaños en Sinaloa

El joven de 21 años, originario de Guadalupe Victoria, Durango, había viajado a Mazatlán con su familia para pasar unos días de descanso en la zona turística.

Su madre, Brenda Valenzuela Gil, describió a su hijo como un egresado reciente en Gastronomía y prometedor deportista. Pero desde la noche del 4 de octubre y madrugada del 5, no se sabe nada de él, por lo que su familia pide justicia y que aparezca con vida.