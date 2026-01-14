Fiscalía investiga a excomisario de Jesús María, Jalisco tras video de maltrato animal

La Fiscalía del Estado de Jalisco abrió una carpeta de investigación de oficio por el delito de maltrato animal contra el excomisario de Seguridad Pública de Jesús María , luego de que fuera destituido tras la difusión de un video en el que supuestamente trató de asfixiar a un gato y que generó indignación en redes sociales.

De acuerdo con las autoridades estatales, la indagatoria busca establecer si el entonces mando policiaco incurrió en alguna conducta sancionable y si otros elementos de la corporación tuvieron participación en los hechos, ocurridos afuera de la Comisaría durante un cambio de turno.

Aunque la Fiscalía indicó que el felino no presentó lesiones derivadas del incidente, el caso se mantiene bajo investigación para determinar responsabilidades administrativas o penales.

El video que detonó la destitución

El caso salió a la luz luego de que en redes sociales comenzara a circular un video grabado en el exterior de la Comisaría de Seguridad Pública de Jesús María .

En las imágenes se observa a varios policías reunidos, mientras uno de ellos mantiene al gato sujeto con una cuerda.

Momentos después, el entonces comisario desciende de una patrulla, se aproxima al animal y lo levanta con la cuerda atada al cuello, dejándolo suspendido durante algunos segundos antes de soltarlo. La grabación se viralizó principalmente en el municipio y derivó en denuncias ciudadanas dirigidas al Ayuntamiento .

La postura del Ayuntamiento de Jesús María y el relevo en la corporación

Tras la difusión del video, la presidenta municipal Olivia Sevilla anunció públicamente la destitución del comisario, al señalar que su administración no tolerará conductas que atenten contra el respeto y la dignidad, incluidos los animales.

Como medida inmediata, se designó a un director interino de Seguridad Pública, mientras se realizan los trámites ante el Consejo Estatal de Seguridad y la Secretaría de Seguridad del Estado para definir al nuevo titular de la corporación.

La alcaldesa también confirmó que, aunque solo el comisario fue separado del cargo, otros elementos que estuvieron presentes durante los hechos se encuentran bajo revisión.

Investigación abierta y situación del gato

La Fiscalía precisó que el hecho ocurrió el 27 de diciembre, alrededor de las 9:00 horas, y que, tras las primeras diligencias, se determinó que el gato no sufrió daños físicos a consecuencia del incidente captado en video.

Sin embargo, se informó que el gato murió días después, el 10 de enero, al ser atropellado, un hecho que no está relacionado con el caso investigado por las autoridades.

Hasta el momento, no se ha confirmado si existe una denuncia penal formal en contra del excomisario de Jesús María , pero la carpeta de investigación continúa abierta para deslindar responsabilidades.