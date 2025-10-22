Presidente interino de Perú declara estado de emergencia ante la ola de inseguridad
El presidente interino de Perú, José Jerí Oré, declaró estado de emergencia en Lima y el Callao por 30 días para enfrentar la creciente ola de violencia.
El presidente interino de Perú, José Jerí Oré, anunció la declaratoria de estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por un periodo de 30 días.
La medida responde a la creciente preocupación social por el incremento de robos, extorsiones y hechos de violencia registrados en distintas zonas de la capital y el puerto del Callao, considerados focos rojos.
El Consejo de Ministros, liderado por el presidente de la república, José Jerí Oré, ha dispuesto el Estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao.— Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) October 22, 2025
