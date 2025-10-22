Presidente interino de Perú declara estado de emergencia ante la ola de inseguridad

El presidente interino de Perú, José Jerí Oré, anunció la declaratoria de estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por un periodo de 30 días.

La medida responde a la creciente preocupación social por el incremento de robos, extorsiones y hechos de violencia registrados en distintas zonas de la capital y el puerto del Callao, considerados focos rojos.