Presidente interino de Perú declara estado de emergencia ante la ola de inseguridad

El presidente interino de Perú, José Jerí Oré, declaró estado de emergencia en Lima y el Callao por 30 días para enfrentar la creciente ola de violencia.

El presidente interino de Perú, José Jerí Oré, anunció la declaratoria de estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por un periodo de 30 días.

La medida responde a la creciente preocupación social por el incremento de robos, extorsiones y hechos de violencia registrados en distintas zonas de la capital y el puerto del Callao, considerados focos rojos.

