Todos los caminos llevan a Adán Augusto López Hernández, no hay escándalo de corrupción, de tráfico de influencias, de crimen organizado, donde su nombre no aparezca, lo llaman “El Intocable”.

Los escándalos de corrupción y crimen organizado

Pero nadie lo toca, nadie lo molesta y hasta en las más altas esferas políticas, lo defienden: “La principal explicación tiene que ver por la relación personal e histórica con Andrés Manuel López Obrador”, dijo Leonardo Núñez, de Mexicanos contra la Corrupción.

En Tabasco, sus paisanos, le dicen “El intocable”: “Ellos sí sienten que el manto protector está en Palenque; ellos consideran que el presidente López Obrador es el que sigue mandando en México y que por eso no va a pasar nada, y que todo va a llegar hasta Hernán Bermúdez”, menciona Rodulfo Reyes, periodista de Tabasco.

La relación de Andrés Manuel López Obrador con Adán Augusto López y su familia data de hace más de cincuenta años.

“Después, en los ochentas, el papá de Adán Augusto fue una pieza fundamental para la fundación del PRD, como notario público, él dio fé y legalidad de las primeras asambleas y requerimientos legales para fundar el PRD”, mencionó Leonardo Núñez, de Mexicanos contra la Corrupción.

Brazo derecho de López Obrador

Pero fue en los últimos 25 años, que Adán Augusto López se volvió el brazo derecho y el operador financiero de López Obrador.

“Adán Augusto López se convirtió en una persona muy poderosa alrededor del cual fluían recursos tanto para el movimiento como para las acciones ilegales del resto de redes que hemos visto con La barredora y con el esquema del huachicol fiscal”, dijo Leonardo Núñez, de Mexicanos contra la Corrupción.

Advierten que Adan Augusto López tejió una red de complicidades con la tranquilidad de saberse impune, porque si cae él, dicen, caen todos, empezando por su protector.

“Porque muy rápido llegaríamos a Andrés Manuel López Obrador”, mencionó Leonardo Núñez, de Mexicanos contra la Corrupción.