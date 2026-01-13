VIDEO: Asaltan a barrendero de la tercera edad en Ecatepec, Estado de México

Una escena ha causado enojo y tristeza en Ecatepec, Estado de México. Un barrendero de la tercera edad, que se gana la vida en las calles, fue asaltado por cuatro sujetos, entre ellos una mujer, en plena vía pública de la colonia San Pedro Xalostoc. Todo quedó grabado por una cámara de seguridad.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Juan Aldama, donde el adulto mayor caminaba tranquilamente cuando fue interceptado. En las imágenes se observa cómo los cuatro individuos se acercan; uno de ellos encara directamente a la víctima y le quita todas sus pertenencias, mientras los otros solo observan, sin que nadie intervenga.

Asalto a barrendero en Ecatepec queda captado en video

El video, que ya circula en redes sociales, muestra la rapidez con la que actúan los asaltantes . El agresor principal revisa los bolsillos del adulto mayor y se lleva el poco dinero que llevaba consigo, producto de su trabajo diario. Después, el grupo se retira con total calma y como si nada hubiera pasado.

‼️ Un adulto mayor fue asaltado en calles de Ecatepec. 🚨



Tres hombres y una mujer lo despojaron de sus pertenencias cuando se encontraba afuera de un establecimiento en San Pedro Xalostoc. 😡



⚠️ Vecinos exigen mayor seguridad. pic.twitter.com/JOL8D4n6F8 — POSTA Edomex (@POSTAEdomex) January 13, 2026

La escena ha generado indignación, no solo por la edad de la víctima, sino porque se trata de una persona que sobrevive con lo mínimo. “Le quitaron lo poco que tenía”, comentan usuarios en redes, quienes han compartido el video para exigir que los responsables sean identificados.

Aunque el barrendero no presentó denuncia ante la Fiscalía del Estado de México, los rostros de los cuatro presuntos asaltantes quedaron claramente registrados por la cámara de seguridad, lo que podría facilitar su identificación si las autoridades actúan.

El asalto también evidenció la falta de denuncias. Muchas personas, sobre todo adultos mayores, optan por no acudir a la Fiscalía por miedo, desconfianza o porque consideran que “no pasa nada”, aun cuando existen pruebas claras como videos.

Edomex, líder en robo a transeúnte en vía pública

Este caso no es aislado. Recordar que el Estado de México ocupa el primer lugar nacional en robo a transeúnte en vía pública, con 13 mil 944 casos registrados de enero a noviembre de 2025, de acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) . Ecatepec se mantiene como uno de los municipios con mayor incidencia de este delito.

Especialistas en seguridad señalan que la combinación de impunidad, falta de patrullajes y desconfianza ciudadana permite que estos delitos sigan ocurriendo a plena luz del día.

Mientras tanto, el video del asalto sigue circulando como un llamado de atención: la violencia cotidiana ya alcanzó incluso a quienes apenas sobreviven.