¿Viajas a Estados Unidos? Además de la visa, podrías necesitar el Formulario I-94

Viajar a Estados Unidos implica más que solo contar con la visa adecuada. Uno de los documentos esenciales que debes conocer es el Formulario I-94, un registro electrónico que controla las fechas de entrada y salida del país.

Este documento es indispensable para la gran mayoría de visitantes, ya que sirve como comprobante legal de tu estadía y puede ser requerido en trámites migratorios durante tu viaje.

Funciones esenciales: ¿Por qué el Formulario I-94 es tu comprobante de estadía legal?

El Formulario I-94 es emitido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), y se utiliza para registrar electrónicamente cuándo una persona entra y sale del país.

No lo necesitan ciudadanos estadounidenses, residentes extranjeros que regresan al país, extranjeros con visas de inmigrante (para extranjeros que aspiran a la ciudadanía estadounidense), ni la mayoría de ciudadanos canadienses de visita o tránsito. La mayoría de los viajeros que ingresan por aire o mar reciben un I-94 electrónico al entrar, mientras que quienes cruzan fronteras terrestres pueden obtenerlo en persona o solicitarlo en línea hasta 7 días antes.

Pasos para ubicar y descargar tu I-94 en la app CBP One

Puedes verificar y descargar tu Formulario I-94 a través del sitio oficial del CBP o mediante la aplicación móvil “CBP One”. Estas plataformas permiten revisar tu historial de viajes, imprimir el formulario y conocer la fecha límite para permanecer legalmente en Estados Unidos.

También recibes notificaciones sobre tu permiso de estadía y alertas si excedes el tiempo autorizado. Desde septiembre de 2025, la tarifa para solicitarlo en línea o en persona aumentó a $30.

La importancia de la salida: Cómo evitar problemas al dejar Estados Unidos con un I-94 electrónico

Tu Formulario I-94 te indica el tiempo permitido para tu estadía en Estados Unidos. En caso de necesitar una extensión, debes seguir los procedimientos oficiales para solicitarla. Al salir, si tienes un formulario físico, entrégalo a la aerolínea o a un oficial de CBP. Si posees un I-94 electrónico y sales por tierra, asegúrate de tener evidencia de tu salida para evitar problemas en tu reingreso.