La noche del pasado 24 de junio, dos terremotos en Venezuela le arrebataron la tranquilad a todo un país y han dejado a su paso alrededor de dos mil 595 víctimas mortales y 12 mil 400 heridos, hasta el último reporte de las autoridades.

Las labores de rescate continúan 10 días después de la tragedia, en una nación donde miles vieron como se destruyó su vida de un momento a otro.

Equipos de todo el mundo, incluyendo México, acudieron a Venezuela para apoyar con las labores de búsqueda de quienes se mantienen con vida y de los cuerpos que están bajo los escombros.

Sin embargo, el territorio sudamericano está en ruinas y las fotografías captadas desde el lugar de los hechos son una clara muestra de la desoladora situación que se vive en las calles, las cuales están llenas de restos de lo que alguna vez fueron grandes edificios y casas de personas que ahora ya no tienen nada.

