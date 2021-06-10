VIDEO: Jubilan a Magawa, rata detectora de minas terrestres en Camboya

Luego de cinco años de trabajo ininterrumpido, “Magawa”, rata detectora de minas terrestres, será jubilada a finales de junio tras localizar a tiempo más de 38 artefactos explosivos y 71 minas antipersona en Camboya.

La rata fue entrenada por una ONG en Tanzania y condecorada por su país con una medalla de oro que colgaron en su cuello, gracias a que con su olfato detectó olores de químicos con base en recompensas como plátanos. Con estas acciones, la rata Magawa salvó miles de vidas.

🐀🇰🇭 "Rata heroína" detectora de minas terrestres de Camboya se retira pic.twitter.com/Gaik4xSHKI — Reuters Latam (@ReutersLatam) June 8, 2021

A lo largo de su carrera, su peso ligero le permitió no detonar los explosivos y evitar tragedias.

Rata “Magawa”, rata salvadora de vidas en Camboya

En Camboya decenas de personas deben labrar la tierra, pero con el miedo de morir o salir heridos por la explosión de una mina antipersona. Sin embargo, con la presencia de “ratas heroínas” como “Magawa” se sienten más tranquilos durante su jornada laboral, declararon medios internacionales.

En 2020, Magawa recibió una medalla de oro de la organización benéfica PDSA por su “valentía para salvar vidas y su devoción al deber”.

“Es pequeña, pero ha ayudado a salvar muchas vidas y nos ha permitido devolver a nuestra gente tierras seguras que tanto necesitan de la forma más rápida y rentable posible”, expresó So Malen, entrenador de “Magawa”.

Camboya, segundo país más afectado por minas

Camboya es el segundo país más afectado por minas antipersona después de Afganistán, se estima que entre 1975 y 1998 se colocaron hasta seis millones de estas, de las cuales, la mitad no ha sido localizada.

Las minas antipersona han dejado alrededor de 64 mil víctimas en este país, que tiene el mayor número de amputados de minas per cápita en el mundo, más de 40 mil personas.

En solo 30 minutos “Magawa” puede registrar el área equivalente a la de una cancha de tenis, lo que a un humano con un detector de metales le tomaría hasta cuatro días.

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