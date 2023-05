¿Eres de Acapulco? Esto te interesa, Fovissste cancelará deuda a estas personas

Si tienes crédito con el Fovissste y vives en Acapulco, Guerrero, esta podría ser tu oportunidad para cancelar esa deuda que no te deja dormir o que no disminuye con el paso del tiempo, pero calma, que la extinción desafortunadamente no aplica para todos las personas.

El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado informó que, por el sismo ocurrido en septiembre de 2021, puso en marcha un esquema de atención para 206 personas que vivían en la “Unidad Habitacional pedregal de Cantaluna” y que registraron afectaciones serias.

El vocal ejecutivo del Fovissste, César Buenrostro Moreno, señaló que tras analizar la situación, se tomó la decisión de aplicar la cancelación inmediata de la hipoteca a partir del 15 de mayo; la devolución de recursos descontados por el mismo concepto y, en los casos que lo requieran, la entrega de un nuevo crédito.

¿Cómo obtener la devolución de los recursos del crédito Fovissste?

Para la devolución de los recursos del crédito Fovissste, las personas interesadas deberán comunicarse al Centro de Servicios a partir del 9 de mayo para iniciar el trámite. Actualmente, el Fondo tiene dos formas de comunicarte.

El #Fovissste anunció tres acciones del Programa de Apoyo Cantaluna :

1 - Cancelación de la deuda de los 206 acreditados por 11.3 millones de pesos, a partir del 15 de mayo.

2 - Recuperación de los pagos efectuados y reintegro a la cuenta del SAR.



Vía telefónica al 800 368 4783 y elegir la opción 7, de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas, mientras que el sábado y domingo se atenderá de 9:00 a 15:00 horas.

También podrán enviar sus datos al correo electrónico cantalunafovissste@fovissste.gob.mx para solicitar cita.

“A partir del 5 de junio, las y los acreditados que hayan integrado completamente el expediente jurídico y hayan solicitado el reembolso, podrán disponer de los recursos en su cuenta... También se les ofrecerá la alternativa de un nuevo crédito hipotecario para vivienda nueva o usada”, agregó.

¿Cuándo se transferirán los recursos del crédito Fovissste a habitantes de Acapulco, Guerrero?

Buenrostro Moreno explicó que, el reintegro de los recursos, se estima en un periodo no mayor a los 60 días hábiles tras recibir el expediente e iniciar la conciliación entre la afore y Fovissste.

Por último, Fovissste insistió en que la decisión se tomó tras dictaminar como inhabitable por la inestabilidad física de los edificios y la probabilidad de un nuevo sismo de mayor intensidad.