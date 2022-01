Protestan en Francia contra el pasaporte de vacunación anticovid

El Ministerio del Interior de Francia informó que este sábado, miles de personas salieron a protestar a las calles por las medidas impuestas por el presidente Emmanuel Macron como el pasaporte de vacunación anticovid.

A través de redes sociales, se mostraron varias movilizaciones ciudadanas luego de las declaraciones del presidente de Francia, en donde dijo que busca fastidiar a los no vacunados contra el Covid-19.

Las protestas dieron lugar a algunos altercados, como en una de las concentraciones que hubo en París o en Montpellier, donde la policía tuvo que recurrir a los gases lacrimógenos para restablecer el orden.

Luego de esta situación, el Ministerio del Interior de Francia informó que se detuvieron a 34 manifestantes en todo el país y una decena de agentes sufrieron heridas leves.

Macron desata protestas en Francia contra vacunación anticovid

La capital de Francia, registró el mayor número de personas concentradas en contra del pasaporte de vacunación anticovid, la cual fue convocada por el líder del movimiento ultraderechista Los Patriotas, Florian Philippot, entre la plaza del Palacio Real y los Inválidos.

Durante la manifestación, se observaron muchas banderas de Francia , una pancarta con el lema “libertad”, y se escucharon las consignas en contra del presidente Emmanuel Macron, siendo la principal “Macron, tu certificado no lo queremos”.

Esto se debe a que el pasado martes 4 de enero, Emmanuel Macron dijo que busca “fastidiar” a los no vacunados contra Covid-19 como estrategia para frenar la pandemia, por lo que no podrán entrar a cines, restaurantes y teatros si no cuentan con un pasaporte de vacunación anticovid.

Esta medida fue implementada desde el año anterior, por lo que quien no cuente con este pase sanitario, no tiene el acceso a dichos lugares, aunque para obtenerlo solo se requiere un test PCR o una prueba de vacunación.

Por esta razón las protestas contra la vacunación se vienen organizando de forma constante todos los sábados en Francia desde que Macron anunció esta imposición del pasaporte o certificado sanitario, aunque en los últimos tiempos la afluencia de las protestas ha disminuido.