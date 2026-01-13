Asesinan a policía frente a su familia en Cuautitlán Izcalli, Edomex; difunden foto del presunto sicario

La violencia volvió a sacudir a Cuautitlán Izcalli , luego de que la noche del domingo 11 de enero, Francisco Javier Jiménez, jefe de sector Valle Cuautitlán de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, fue asesinado a sangre fría.

El policía estatal viajaba a bordo de su auto, cuando dos sujetos abrieron fuego contra él, sin importar que la familia del uniformado fuera testigo de todo.

¿Cómo asesinaron al jefe de sector Valle Cuautitlán?

En medio de la noche, el mando policiaco circulaba por la zona de Cuautitlán Izcalli, cuando fue interceptado por dos sujetos armados que viajaban en motocicleta.

Los agresores se habrían emparejado con el auto, con el fin de disparar en al menos cinco ocasiones, sin darle oportunidad de reaccionar.

Debido a las heridas de bala en tórax y el rostro, Francisco Javier perdió la vida al momento, y a pesar de que paramédicos no tardaron en llegar, la víctima ya no contaba con signos vitales.

Su cuerpo quedó al interior del automóvil, por lo que la zona fue de inmediato acordonada por elementos de seguridad.

Testigos relataron que los disparos se escucharon de manera continua y que los motociclistas huyeron de inmediato, perdiéndose entre las calles del municipio.

Difunden imagen del presunto sicario alias “Juanito”

Horas después del asesinato, el Ayuntamiento publicó en redes sociales la imagen del presunto responsable, identificado de manera extraoficial con el alias de “Juanito”.

La fotografía muestra a un joven de no más de 35 años, de rostro redondo y tez blanca, así como cejas pobladas, quien ahora es buscado por las autoridades mexiquenses.

Por su parte, la Fiscalía Estatal confirmó que ya se abrió una carpeta de investigación y que se está siguiendo una línea relacionada con un desacuerdo entre familias, aunque no se han dado más detalles para no entorpecer el proceso.

¿Qué dice el Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli?

El Gobierno municipal emitió un comunicado oficial donde lamentó profundamente la muerte de Francisco Javier Jiménez, destacando su labor al frente del sector Valle Cuautitlán.

“El Gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli lamenta profundamente la muerte del jefe de sector del Valle Cuautitlán de la Policía Estatal, Francisco Javier Jiménez”, señaló el ayuntamiento.

Además, confirmó que ya se mantiene una coordinación total con los gobiernos estatal y federal para reforzar la seguridad en el municipio.

“En Cuautitlán, seguiremos trabajando de manera coordinada con los órdenes de gobierno estatal y federal, para salvaguardar el orden y la paz social en el municipio”, concluyó el comunicado.

