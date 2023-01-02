¿Por qué Francisco Villa será la imagen del gobierno en el año 2023?

En la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la imagen del gobierno cambia cada año y se centra principalmente en un figura, este año 2023, el elegido fue Francisco Villa, conocido como el Centauro del Norte, pero por qué se eligió a este personaje histórico.

Cabe recordar que la imagen del gobierno mexicano a inicios de la administración tenía como personajes a Miguel Hidalgo, José María Morelos, Benito Juárez, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas, personajes que a consideración del Presidente han fincado las tres transformaciones en la vida pública de México.

🇲🇽2023, Año de Francisco Villa el «Centauro del Norte».🇲🇽 pic.twitter.com/a67Hoq75Rt — SFP México 🇲🇽 (@SFP_mx) January 1, 2023

Desde el 2021 hacia el 2022 la imagen del gobierno de México cambió a Ricardo Flores Magón, con motivo del centenario de su fallecimiento.

Este año 2023 el personaje elegido fue Francisco Villa, quien es conocido como el Centauro del Norte, quien es uno de los principales caudillos de la Revolución Mexicana.

Sin embargo, en la propuesta enviada por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso de la Unión, se avaló añadir “el revolucionario del pueblo”.

El motivo por el que se el año 2023 el gobierno usará en su imagen a Francisco Villa es por el centenario de su muerte, ocurrido el 20 de julio de 1923.

Francisco Villa: quién es, cuándo y dónde nació

Según el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, José Doroteo Arango Arámbula, conocido popularmente como Francisco Villa o Pancho Villa, nació en San Juan del Río el 5 de junio de 1878.

Durante la lucha armada comandó la División del Norte y de 1913 a 1914 fue gobernador provisional de Chihuahua en 1913 y 1914.

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Francisco Villa fue uno de los principales caudillos de la Revolución Mexicana y su participación fue clave en la llamada Batalla de Zacatecas, en la que las tropas del régimen de Victoriano Huerta fueron derrotadas.

El Centauro del Norte murió durante un ataque armado en Parral, Chihuahua, cuando se dirigía a un bautizo y varios hombres dispararon hacia su vehículo, sin que su escolta pudiera repeler la agresión.

Francisco Villa murió en ese momento y su cuerpo se sepultó al día siguiente en el panteón civil de Hidalgo del Parral.

Sus restos permanecieron en ese cementerio hasta que en 1976 fueron exhumados por Decreto Presidencial y depositados en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México.

Pancho Villa además de ser uno de los caudillos de la Revolución Mexicana, es un ícono popular de la cultura popular, ya que diversas calles, barrios del país llevan su nombre, según información del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.