Fuertes lluvias y granizadas amenazan el clima en México por la entrada del frente frío 39

¡Carga tu paraguas! El clima en México tendrá cambios importantes durante este jueves 5 de marzo, debido a la llegada del frente frío 39, fenómeno que provocará lluvias intensas, granizadas y fuertes rachas de viento en varias regiones del país.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema frontal comenzará a influir en el norte del territorio, mientras que canales de baja presión y el ingreso de humedad desde el océano Pacífico aumentarán la probabilidad de tormentas.

Estados de México donde se prevén lluvias y granizadas jueves 5 de marzo

Para este jueves se prevén lluvias en gran parte del país:



Lluvias fuertes: San Luis Potosí, Hidalgo y Chiapas.

San Luis Potosí, Hidalgo y Chiapas. Lluvias con tormentas eléctricas : Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Oaxaca.

: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Oaxaca. Chubascos : Michoacán, Morelos, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Michoacán, Morelos, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas: Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes y Guerrero.

Temperaturas en México: calor de hasta 35 °C en estos estados

A pesar de las lluvias, el calor continuará en varias regiones del país. El pronóstico indica temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en estados como:



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas y Yucatán.

Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

En contraste, durante la madrugada podrían registrarse heladas en zonas montañosas del norte y centro del país, con temperaturas de hasta -10 grados en partes de Chihuahua y Durango.

Clima en CDMX y Estado de México jueves 5 de marzo

Tanto para la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) se pronostica un ambiente frío durante la mañana, con posibles bancos de niebla en zonas altas.

Por la tarde, el clima será templado a cálido, aunque con probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en el Edomex, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

En el gráfico te compartimos las condiciones de cielo y #Temperatura que se prevén para mañana en la #CDMX. Si vives en la capital del país, ¡tómalo en cuenta! pic.twitter.com/iOVpXl59Vz — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 5, 2026

La temperatura mínima se prevé que sea de 10 a 12 °C y máxima de 23 a 25 °C, mientras que en Toluca, la mínima será de 2 a 4 °C y máxima de 20 a 22 °C.

Además, se prevén rachas de viento de hasta 50 km/h, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente ante la posible caída de árboles o anuncios publicitarios.