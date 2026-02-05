Frente frío provoca alertas por bajas temperaturas en CDMX

La Ciudad de México (CDMX) activó las alertas naranja y amarilla por el pronóstico de bajas temperaturas durante la madrugada y mañana de este viernes 6 de febrero de 2026, ante el riesgo de frío intenso en distintas zonas de la capital.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) , el descenso térmico se concentrará principalmente en las alcaldías del sur y poniente, donde se prevén temperaturas cercanas a un grado, con posibles heladas en zonas altas.

Las condiciones meteorológicas están relacionadas con el avance de un frente frío, cuyo impacto se ha extendido a varias regiones del país y que favorece la entrada de aire frío durante la noche y la madrugada en el Valle de México.

¿Qué alcaldías están en alerta naranja por el frente frío?

La alerta naranja fue activada en las siguientes alcaldías:



Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

En estas demarcaciones se esperan temperaturas de entre 1 y 3 grados, principalmente entre las 00:00 y las 08:00 horas, periodo considerado de mayor riesgo por el frente frío.

🦺 Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del viernes 06/02/2026, en las demarcaciones: @AlcMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.



Alcaldías con alerta amarilla por bajas temperaturas

La alerta amarilla aplica para las siguientes alcaldías, donde se prevén temperaturas de 4 a 6 grados:



Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Venustiano Carranza

Aunque el riesgo es menor, las autoridades advierten que el frente frío puede provocar sensaciones térmicas más bajas durante la madrugada.

Frente frío influye en las temperaturas mínimas de la capital

Las bajas temperaturas registradas en la Ciudad de México están relacionadas con el avance del frente frío número 33, que ha favorecido un descenso marcado en las temperaturas mínimas, especialmente durante la madrugada.

El impacto se concentra en alcaldías con mayor altitud, donde las condiciones favorecen frío intenso y posibles heladas, sin que necesariamente se presenten precipitaciones.

Recomendaciones ante el frente frío

Ante el frío, las autoridades de la CDMX recomiendan:



Abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca

Evitar cambios bruscos de temperatura

Proteger a niñas, niños, personas adultas mayores y embarazadas

Mantener ventilación adecuada si se usan calentadores o chimeneas

Resguardar a mascotas y no dejarlas a la intemperie