Frente frío provoca alertas por bajas temperaturas en CDMX

La CDMX activó alertas naranja y amarilla por bajas temperaturas durante la madrugada del viernes 6 de febrero; el descenso térmico está asociado al avance de un frente frío que afecta al país.

personas caminando en calles de la ciudad de méxico
El frente frío 33 avanza sobre la República Mexicana y sus efectos se están sintiendo en varias regiones, incluida la CDMX | Generado con IA
Salud y Educación

Escrito por:  Viridiana Castillo

La Ciudad de México (CDMX) activó las alertas naranja y amarilla por el pronóstico de bajas temperaturas durante la madrugada y mañana de este viernes 6 de febrero de 2026, ante el riesgo de frío intenso en distintas zonas de la capital.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) , el descenso térmico se concentrará principalmente en las alcaldías del sur y poniente, donde se prevén temperaturas cercanas a un grado, con posibles heladas en zonas altas.

Las condiciones meteorológicas están relacionadas con el avance de un frente frío, cuyo impacto se ha extendido a varias regiones del país y que favorece la entrada de aire frío durante la noche y la madrugada en el Valle de México.

¿Qué alcaldías están en alerta naranja por el frente frío?

La alerta naranja fue activada en las siguientes alcaldías:

  • Milpa Alta
  • Tlalpan
  • Xochimilco

En estas demarcaciones se esperan temperaturas de entre 1 y 3 grados, principalmente entre las 00:00 y las 08:00 horas, periodo considerado de mayor riesgo por el frente frío.

Alcaldías con alerta amarilla por bajas temperaturas

La alerta amarilla aplica para las siguientes alcaldías, donde se prevén temperaturas de 4 a 6 grados:

  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Cuajimalpa
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Magdalena Contreras
  • Miguel Hidalgo
  • Tláhuac
  • Venustiano Carranza

Aunque el riesgo es menor, las autoridades advierten que el frente frío puede provocar sensaciones térmicas más bajas durante la madrugada.

Frente frío influye en las temperaturas mínimas de la capital

Las bajas temperaturas registradas en la Ciudad de México están relacionadas con el avance del frente frío número 33, que ha favorecido un descenso marcado en las temperaturas mínimas, especialmente durante la madrugada.

El impacto se concentra en alcaldías con mayor altitud, donde las condiciones favorecen frío intenso y posibles heladas, sin que necesariamente se presenten precipitaciones.

Recomendaciones ante el frente frío

Ante el frío, las autoridades de la CDMX recomiendan:

  • Abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca
  • Evitar cambios bruscos de temperatura
  • Proteger a niñas, niños, personas adultas mayores y embarazadas
  • Mantener ventilación adecuada si se usan calentadores o chimeneas
  • Resguardar a mascotas y no dejarlas a la intemperie

