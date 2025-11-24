Frente Frío 16 causará lluvias, aguanieve y bajas temperaturas; consulta el clima en México
El frente frío número 16 recorrerá el norte y noreste de México, provocando un marcado descenso de las temperaturas. Consulta el clima en tu estado
El frente frío número 16 avanzará sobre el norte y noreste del país durante la noche de hoy y mañana lunes. Este sistema, combinado con una vaguada polar, causará un ambiente muy frío y fuertes vientos en el clima de todo México.
- Vientos Fuertes: Se pronostican vientos muy fuertes con rachas de hasta 90 kilómetros por hora en Chihuahua y Durango, lo que podría causar la caída de árboles y anuncios.
- Alerta de Tornados: Hay posibilidad de que se formen torbellinos o pequeños tornados en el norte del estado de Coahuila.
#Clima | Autoridades llaman a tomar precauciones por clima adverso durante las próximas 72 horas, ya que se esperan #lluvias fuertes en varios estados y temperaturas mínimas que podrían llegar hasta los –10 °C con #heladas en zonas serranas del norte y centro del país.… pic.twitter.com/3dYvwW66dM— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 24, 2025
Pronóstico de lluvias para el 24 de noviembre de 2025
Las lluvias se presentarán de forma aislada en varias regiones, pero serán más intensas en el sureste.
- Chubascos: Se esperan en Chiapas, Campeche y Quintana Roo.
- Lloviznas Ligeras: Se sentirán en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, así como en partes del centro y occidente como el Estado de México, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Yucatán.
- Lluvias dispersas: Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, el Estado de México, la Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Heladas y Nieve: Se mantendrá la posibilidad de nieve o aguanieve en las sierras del norte de Sonora y Chihuahua. Las temperaturas muy bajas podrían congelar las carreteras.
Con el #Pronóstico extendido a 96 horas, infórmate de las #CondicionesMeteorológicasAdversas que ocasionarán el #FrenteFrío núm. 16 y una #Vaguada polar, en el norte de #México ⬇️https://t.co/9TaD34fWfC pic.twitter.com/6Hx4qZ5Air— CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 23, 2025
Cuáles son las temperaturas máximas para el lunes
A pesar del frente frío, el calor persistirá en el Pacífico y el sureste.
- Muy Caluroso (35 a 40 °C): Se registrará en el Pacífico, incluyendo Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
- Caluroso (30 a 35 °C): Se mantendrá en el noreste (Nuevo León, Tamaulipas) y la Península de Yucatán.
- Mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes: Las temperaturas más bajas se sentirán en las sierras de Chihuahua y Durango, donde el termómetro podría caer hasta -10 a -5.
- Mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: Zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
- Mínimas de 0 a 5 °C: Bajará la temperatura en las zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca-
Durante las próximas horas se prevé caída de #Nieve o #Aguanieve en sierras de #Sonora y #Chihuahua, así como condiciones para #Torbellinos o #Tornados en el norte de #Coahuila. Consulta el #Pronóstico general vespertino ⬇️https://t.co/R8Yan9wj3l pic.twitter.com/VTdKgh1KMh— CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 24, 2025
Clima en la Ciudad de México
En el Valle de México, se espera un ambiente frío a fresco por la mañana, con heladas en las zonas altas.
- Temperaturas: Se espera una mínima en la Ciudad de México que rondará los 9 a 11 °C, con una máxima que alcanzará los 24 a 26 °C durante la tarde.
- Lluvias: Hay una probabilidad baja de lluvias aisladas, limitadas principalmente al suroeste del Estado de México. La Ciudad de México se mantendrá seca.
- Viento: Se prevén vientos ligeros con rachas ocasionales.
