Frente Frío 16 causará lluvias, aguanieve y bajas temperaturas; consulta el clima en México

El frente frío número 16 avanzará sobre el norte y noreste del país durante la noche de hoy y mañana lunes. Este sistema, combinado con una vaguada polar, causará un ambiente muy frío y fuertes vientos en el clima de todo México.

- Vientos Fuertes: Se pronostican vientos muy fuertes con rachas de hasta 90 kilómetros por hora en Chihuahua y Durango, lo que podría causar la caída de árboles y anuncios.

- Alerta de Tornados: Hay posibilidad de que se formen torbellinos o pequeños tornados en el norte del estado de Coahuila.

#Clima | Autoridades llaman a tomar precauciones por clima adverso durante las próximas 72 horas, ya que se esperan #lluvias fuertes en varios estados y temperaturas mínimas que podrían llegar hasta los –10 °C con #heladas en zonas serranas del norte y centro del país.… pic.twitter.com/3dYvwW66dM — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 24, 2025

Pronóstico de lluvias para el 24 de noviembre de 2025

Las lluvias se presentarán de forma aislada en varias regiones, pero serán más intensas en el sureste.



Chubascos: Se esperan en Chiapas, Campeche y Quintana Roo .



Se en . Lloviznas Ligeras: Se sentirán en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí , así como en partes del centro y occidente como el Estado de México, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Yucatán .



en , así como en partes del centro y occidente como el . Lluvias dispersas: Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, el Estado de México, la Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, el Estado de México, la Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, y Quintana Roo. Heladas y Nieve: Se mantendrá la posibilidad de nieve o aguanieve en las sierras del norte de Sonora y Chihuahua. Las temperaturas muy bajas podrían congelar las carreteras.

Cuáles son las temperaturas máximas para el lunes

A pesar del frente frío, el calor persistirá en el Pacífico y el sureste.



Muy Caluroso (35 a 40 °C): Se registrará en el Pacífico, incluyendo Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas .



Se en el Pacífico, incluyendo . Caluroso (30 a 35 °C): Se mantendrá en el noreste (Nuevo León, Tamaulipas) y la Península de Yucatán.



en el noreste (Nuevo León, Tamaulipas) y la Península de Yucatán. Mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes: se sentirán en las sierras de Chihuahua y Durango , donde el termómetro podría caer hasta -10 a -5 .



en las sierras de , donde el termómetro hasta . Mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes : Zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.



: Zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Mínimas de 0 a 5 °C: Bajará la temperatura en las zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca-

Durante las próximas horas se prevé caída de #Nieve o #Aguanieve en sierras de #Sonora y #Chihuahua, así como condiciones para #Torbellinos o #Tornados en el norte de #Coahuila. Consulta el #Pronóstico general vespertino ⬇️https://t.co/R8Yan9wj3l pic.twitter.com/VTdKgh1KMh — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 24, 2025

Clima en la Ciudad de México

En el Valle de México, se espera un ambiente frío a fresco por la mañana, con heladas en las zonas altas.

