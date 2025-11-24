Logo InklusionSitio accesible
Frente Frío 16 causará lluvias, aguanieve y bajas temperaturas; consulta el clima en México

El frente frío número 16 recorrerá el norte y noreste de México, provocando un marcado descenso de las temperaturas. Consulta el clima en tu estado

Las autoridades piden precaución ante las bajas temperaturas que podrían causar hielo en las carreteras y fuertes rachas de viento.
Salud y Educación

Escrito por: Jimena Romero

El frente frío número 16 avanzará sobre el norte y noreste del país durante la noche de hoy y mañana lunes. Este sistema, combinado con una vaguada polar, causará un ambiente muy frío y fuertes vientos en el clima de todo México.

- Vientos Fuertes: Se pronostican vientos muy fuertes con rachas de hasta 90 kilómetros por hora en Chihuahua y Durango, lo que podría causar la caída de árboles y anuncios.

- Alerta de Tornados: Hay posibilidad de que se formen torbellinos o pequeños tornados en el norte del estado de Coahuila.

Pronóstico de lluvias para el 24 de noviembre de 2025

Las lluvias se presentarán de forma aislada en varias regiones, pero serán más intensas en el sureste.

  • Chubascos: Se esperan en Chiapas, Campeche y Quintana Roo.
  • Lloviznas Ligeras: Se sentirán en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, así como en partes del centro y occidente como el Estado de México, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Yucatán.
  • Lluvias dispersas: Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, el Estado de México, la Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Heladas y Nieve: Se mantendrá la posibilidad de nieve o aguanieve en las sierras del norte de Sonora y Chihuahua. Las temperaturas muy bajas podrían congelar las carreteras.

Cuáles son las temperaturas máximas para el lunes

A pesar del frente frío, el calor persistirá en el Pacífico y el sureste.

  • Muy Caluroso (35 a 40 °C): Se registrará en el Pacífico, incluyendo Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
  • Caluroso (30 a 35 °C): Se mantendrá en el noreste (Nuevo León, Tamaulipas) y la Península de Yucatán.
  • Mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes: Las temperaturas más bajas se sentirán en las sierras de Chihuahua y Durango, donde el termómetro podría caer hasta -10 a -5.
  • Mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: Zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
  • Mínimas de 0 a 5 °C: Bajará la temperatura en las zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca-

Clima en la Ciudad de México

En el Valle de México, se espera un ambiente frío a fresco por la mañana, con heladas en las zonas altas.

  • Temperaturas: Se espera una mínima en la Ciudad de México que rondará los 9 a 11 °C, con una máxima que alcanzará los 24 a 26 °C durante la tarde.
  • Lluvias: Hay una probabilidad baja de lluvias aisladas, limitadas principalmente al suroeste del Estado de México. La Ciudad de México se mantendrá seca.
  • Viento: Se prevén vientos ligeros con rachas ocasionales.

