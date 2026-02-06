¿Frío, helado o congelado? Se activa doble alerta por bajas temperaturas en Ciudad de México para el sábado

El frío activó alertas meteorológicas en la Ciudad de México (CDMX) ante el pronóstico de temperaturas bajas durante la madrugada y la mañana del sábado 7 de febrero de 2026, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) .

De acuerdo con la dependencia capitalina, se emitieron alertas amarilla y naranja para distintas alcaldías por la previsión de descensos importantes en los termómetros, con registros que podrían alcanzar entre 1 y 6 grados, además de posibles heladas en zonas altas.

Las autoridades señalaron que estas condiciones se presentarán principalmente en el periodo de las 00:00 a las 08:00 horas, por lo que se mantiene vigilancia ante los efectos que el frío puede generar en la población, especialmente durante la temporada invernal.

¿Qué alcaldías están en alerta por frío en la CDMX?

La SGIRPC detalló que la alerta amarilla por frío se activó en las alcaldías:



Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Tláhuac

Xochimilco

En estas demarcaciones se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados durante la madrugada del sábado.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado 07/02/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @TlahuacRenace y @XochimilcoAl.

Mantente informado.#PronósticoDelTiempo…



— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 6, 2026

En tanto, la alerta naranja fue emitida para:



Milpa Alta

Tlalpan

En estas zonas se esperan temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius, con posibilidad de heladas, principalmente en áreas de mayor altitud.

⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado 07/02/2026, en las demarcaciones: @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.

Mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza



— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 6, 2026

Enfermedades más comunes asociadas al frío

Durante la temporada de frío en México , el descenso de temperaturas suele estar relacionado con un incremento en padecimientos respiratorios y otros problemas de salud, de acuerdo con registros sanitarios recurrentes en periodos invernales.

Entre las enfermedades más comunes asociadas al frío se encuentran las infecciones respiratorias agudas, como resfriados y gripa, así como influenza y neumonía, que pueden presentar mayores complicaciones en grupos vulnerables como adultos mayores.

Además, las bajas temperaturas pueden agravar enfermedades crónicas, especialmente en personas con padecimientos cardiovasculares o respiratorios, quienes suelen resentir con mayor intensidad los efectos del frío prolongado.

¡La triada de la protección invernal! 🕸️ No elijas solo una: si eres grupo prioritario (60+, peques o vives con comorbilidades), debes aplicarte las tres.



— Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) February 5, 2026

Autoridades realizan monitoreo ante el frío en la CDMX

Protección Civil mantiene el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas ante la persistencia del frío en la CDMX, especialmente en alcaldías con zonas altas donde las temperaturas suelen descender con mayor intensidad.

Las autoridades reiteraron el llamado a mantenerse informados a través de canales oficiales ante la continuidad del frío y sus posibles impactos durante la temporada invernal en la capital.