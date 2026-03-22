¡CDMX se enfría! Activan alerta por frío de hasta 4 grados en estas alcaldías

La madrugada de este lunes traerá un cambio brusco en el clima de la capital: el frío volverá a sentirse con fuerza en el sur de la Ciudad de México. Ante el pronóstico de temperaturas que podrían descender hasta los 4 grados Celsius, autoridades capitalinas activaron la alerta amarilla y llamaron a la población a tomar precauciones para evitar afectaciones a la salud, ¿cuáles son las alcaldías más afectadas?

Alcaldías de CDMX con bajas temperaturas este lunes 23 de marzo

De acuerdo con el aviso oficial por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), las alcaldías de Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan serán las más afectadas por el frío, donde se esperan temperaturas que oscilarán entre los 4 y 6 grados Celsius, en un periodo que va de las 02:00 a las 08:00 horas.

Estas condiciones podrían generar afectaciones en la salud, sobre todo en niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias.

Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del lunes 23/03/2026, en las demarcaciones: @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/3l4a4AHXoZ — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 22, 2026

¿Qué hacer ante las bajas temperaturas? Recomendaciones y más

Ante este escenario, la SGIRPC emitió una serie de recomendaciones para reducir riesgos. Entre las principales medidas destaca el uso de al menos tres capas de ropa, preferentemente de materiales como algodón o lana, que ayudan a conservar mejor el calor corporal.

También se aconseja aplicar crema hidratante para evitar daños en la piel provocados por el frío, así como evitar cambios bruscos de temperatura, ya que estos pueden detonar enfermedades respiratorias. Mantenerse bien hidratado es clave, por lo que se sugiere ingerir abundante agua, además de consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C para fortalecer el sistema inmunológico.

En materia de higiene, las autoridades recomiendan lavarse las manos con frecuencia o utilizar gel antibacterial, especialmente para prevenir contagios de enfermedades. En caso de presentar síntomas como malestar general, tos o fiebre, se pide acudir al centro de salud más cercano para recibir atención oportuna.

Precauciones en el hogar y números de emergencia en caso de peligro

Para quienes utilizan calentadores o chimeneas, Protección Civil subraya la importancia de mantener una ventilación adecuada dentro del hogar, con el fin de evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Finalmente, se recuerda a la población que, ante cualquier emergencia, pueden comunicarse al número 911, así como a Locatel (55 5658 1111) o a la SGIRPC (55 5683 2222), donde se brinda atención y orientación las 24 horas.

Las autoridades llaman a mantenerse informados a través de canales oficiales y tomar precauciones, ya que el descenso de temperatura podría extenderse en los próximos días.