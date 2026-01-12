¡Frío y heladas en CDMX! Activan doble alerta por bajas temperaturas este martes 13 de enero

La Ciudad de México se prepara para enfrentar una de las madrugadas más frías de la temporada, así lo informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), quienes activaron doble alerta por bajas temperaturas en las 16 alcaldías, debido al marcado descenso térmico que se espera entre la noche y la mañana del martes 13 de enero de 2026.

El pronóstico advierte que las condiciones meteorológicas podrían generar heladas, sensación térmica más baja y riesgos a la salud, principalmente durante las primeras horas del día, por lo que las autoridades llaman a la población a extremar precauciones.

Alcaldías que estarán en alerta naranja por frío intenso hoy 13 de enero

De acuerdo con la SGIRPC, las alcaldías La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan se encuentran bajo alerta naranja, ya que se prevén temperaturas mínimas de entre 1 y 3 grados Celsius, además de la posible formación de heladas.

Estas condiciones se presentarán principalmente entre las 00:00 horas y las 09:00 de la mañana, un periodo considerado de alto riesgo para personas adultas mayores, niñas, niños y personas con enfermedades respiratorias. En estas demarcaciones, el frío suele intensificarse debido a su altitud y zonas boscosas.

⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del martes 13/01/2026, en @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.



Mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/NIEYcmqH5o — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 12, 2026

Alerta amarilla en el resto de la CDMX: estas alcaldías tendrán bajas temperaturas

Mientras tanto, otras 13 alcaldías permanecen en alerta amarilla por temperaturas frías que oscilarán entre los 4 y 6 grados Celsius. Se trata de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Aunque el frío será menos extremo que en las zonas con alerta naranja, las autoridades advierten que las bajas temperaturas prolongadas también pueden provocar enfermedades respiratorias, especialmente durante las primeras horas del día.

¿Qué hacer ante las bajas temperaturas en la CDMX?

Ante este escenario, Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para reducir riesgos. Se aconseja abrigarse con varias capas de ropa, cubrir adecuadamente nariz y boca, así como evitar cambios bruscos de temperatura, especialmente al salir de casa por la mañana.

También se recomienda resguardar a las mascotas, no dejarlas a la intemperie y proporcionarles un espacio cálido. En cuanto a la salud, es importante mantenerse hidratado, consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, y acudir al médico ante síntomas de gripe o infecciones respiratorias.

Las autoridades capitalinas reiteraron el llamado a mantenerse informados por canales oficiales y atender las indicaciones de Protección Civil, ya que el frío intenso continuará marcando el inicio de esta semana en la capital del país.