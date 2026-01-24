Perros callejeros se enfrentan al frío extremo en CDMX

Las bajas temperaturas que se registran durante las noches en la Ciudad de México (CDMX) agravan un problema persistente: la gran cantidad de perros callejeros que viven expuestos al frío, la lluvia y la falta de resguardo.

Durante una guardia nocturna, el equipo de Fuerza Informativa Azteca recorrió distintas calles y avenidas de la capital, donde fue posible observar a perros durmiendo en banquetas, camellones o afuera de viviendas, sin protección alguna ante el descenso de temperatura.

De acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) , en México hay más de un millón de perros en situación de abandono , muchos de ellos sobreviviendo en las calles, una condición que se vuelve especialmente riesgosa durante la temporada invernal.

Sin refugio ni alimento: los riesgos del invierno para perros callejeros en CDMX

Uno de los principales problemas que enfrentan estos animales es la falta de espacios donde puedan resguardarse del frío, así como la escasez de alimento, lo que los obliga a buscar comida entre la basura o en zonas de alto riesgo, como avenidas con tránsito constante.

El frío extremo puede provocar hipotermia, enfermedades respiratorias y debilitamiento, especialmente en cachorros, perros adultos mayores o animales con problemas de salud previos.

Invierno: la temporada más crítica para los perros callejeros

Especialistas y rescatistas coinciden en que el invierno es una de las etapas más difíciles para los perros callejeros , ya que el descenso de la temperatura reduce sus posibilidades de sobrevivir sin ayuda humana.

En estas condiciones, una noche a la intemperie puede ser determinante, sobre todo cuando se combinan frío, humedad y falta de alimento.

Llamado a la sociedad: adopción y resguardo temporal

Organizaciones protectoras y rescatistas hacen un llamado a la ciudadanía para apoyar a estos animales , ya sea ofreciendo resguardo temporal, acercándolos a albergues o, en el mejor de los casos, adoptándolos de forma responsable.

Incluso acciones simples, como colocar cajas, cobijas o recipientes con agua y alimento, pueden marcar la diferencia para un perro que pasa la noche en la calle durante el frío.