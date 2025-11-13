¡Otra mañana helada! Tres alcaldías de CDMX tendrán hasta 4 °C este 14 de noviembre

La CDMX se prepara para otra mañana de frío. A pesar de los días templados, las autoridades confirmaron que este 14 de noviembre varias zonas del sur de la capital amanecerán con temperaturas de hasta 4 grados, por lo que pidieron a la población tomar precauciones y evitar riesgos a la salud.

Alerta amarilla por bajas temperaturas hoy: ¿qué alcaldías serán afectadas?

De acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), se activó Alerta Amarilla en las alcaldías Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, debido al pronóstico de temperaturas mínimas de entre 4 y 6 grados durante las primeras horas del día.

Aunque durante la tarde el ambiente será cálido, con una máxima de 25 °C, y el cielo permanecerá medio nublado y sin probabilidad de lluvia, la dependencia capitalina advirtió que los vientos del Norte, de entre 10 y 20 km/h, podrían alcanzar rachas de hasta 40 km/h, lo que acentuará la sensación de frío.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del viernes 14/11/2025 en las demarcaciones: @GobMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/2ensdiyeUB — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 13, 2025

Frente frío avanza sobre el país y traerá más lluvias

Mientras tanto, a nivel nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), alertó sobre la llegada de un nuevo frente frío por el noroeste del país, el cual provocará un nuevo descenso de temperatura, lluvias y rachas de viento en varias regiones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que el frente impactará primero en Baja California, con vientos fuertes y lluvias, mientras que el sureste del país —especialmente Quintana Roo, Campeche y Yucatán— enfrentará precipitaciones intensas a torrenciales.

Así puedes protegerte del frío, según Protección Civil

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) emitió una serie de recomendaciones para enfrentar las bajas temperaturas sin poner en riesgo la salud:



Abrigarse en capas, sobre todo al amanecer y durante la noche.

Cubrir cabeza, manos y rostro, que son las zonas donde más se pierde calor corporal.

Evitar cambios bruscos de temperatura, especialmente al salir de lugares cálidos.

Consumir alimentos ricos en vitamina A y C, que fortalecen el sistema inmunológico.

Las autoridades también recordaron a la población no usar braseros o anafres en lugares cerrados, ya que pueden provocar intoxicaciones por monóxido de carbono.