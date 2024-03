¿Y la Ley? Irrupción en campo de golf de Huatulco no era legal, aseguran especialistas en Derecho

Un episodio gris se vivió este 14 de marzo, cuando la Guardia Nacional en coordinación con las autoridades federales irrumpieron ilegalmente el campo de golf en Huatulco, Guerrero.

De acuerdo con especialistas en Derecho señalan que se violaron todo procedimiento, sin documentos, ni notificación previa y con un número innecesario de guardias nacionales.

“Llegó una serie de camionetas de guardia nacional, llegó gente de FONATUR y nuevamente de PROFEPA y de nueva cuenta sin correrle ningún tipo de cortesía diría yo siquiera y deje cortesía un oficio fundado y motivado por autoridad competente a la empresa, que es la legítima poseedora, entraron al predio y ahí siguen”.

Desde 2012 el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), firmó un contrato con el cual se le concedió a la empresa Producciones Especializadas SA de CV, la operación, administración y explotación comercial del campo por 10 años.

Un año antes de vencer, el 25 de octubre de 2021, el contrato fue extendido por cinco años más, con vigencia hasta agosto de 2027, pero en 2022, Fonatur intentó cancelar el contrato de forma unilateral.

#CampoHuatulco | Elementos de la @GN_MEXICO_ e inspectores federales pretenden tomar el campo de golf de Tangolunda, violando el derecho de propiedad.



El predio está en manos de privados mediante una concesión que está vigente, pero pretende ser arrebatado por instrucciones de… pic.twitter.com/2Bd97HPzmi — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 15, 2024

¿De nuevo las autoridades NO respetando la Ley?

Las autoridades no lo lograron, pero no conformes con ello, en noviembre de 2023 emitieron un decreto para declarar a la zona área natural protegida, medida que especialistas en derecho señalan que no era aplicable para Tangolunda.

“La característica para ser declarado un área natural es que hay un ambiente original es decir que la mano del hombre no lo haya tocado, pero que es un campo de golf, por excelencia es un lugar que ha sido transformado, evidentemente se utiliza una figura que es ilegal y ahí es en donde surge el problema de manera legal porque se está forzando una declaratoria de área natural protegida a algo que no es un área natural, está mantenida por la mano del hombre”.

Agregaron que notificaron a la empresa poseedora del campo sobre el decreto, pero en el contenido entregado no prohibía la práctica del golf; sin embargo, el texto publicado el 26 de febrero de 2024, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) fue modificado agregando la prohibición de practicar golf en el sitio.

Tras combatir esa determinación en tribunales se logró continuar con la operación y se logró que se reconociera a servicios especializados como la poseedora legítima, para el 6 de marzo, sin ningún tipo de oficio acudió Profepa y realizó varios recorridos al terreno, permanecieron ahí por tres días para finalmente clausurar sin informar el motivo.

El 12 marzo pasado un juez federal reconoció a la empresa servicios especializados como la legítima poseedora con el fin de que las autoridades se abstuvieran de cualquier desalojo, de nueva cuenta llegaron ilegalmente al campo de golf, saltándose todo lo establecido por la Ley.