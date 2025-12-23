Logo Inklusion Sitio accesible
¡Emergencia en el Edomex HOY! Vuelca pipa de gas en autopista Peñón-Texcoco y desata caos vial por bloqueo de carretera

Alerta por aparatoso accidente: Vuelca pipa de gas en la autopista Peñón-Texcoco y provoca cierre total de carretera, cerca de la salida hacia las pirámides.

Vuelca pipa autopista Peñón-Texcoco HOY: Edomex alerta Caos vial bloqueo carretera emergencia
Alerta por aparatoso accidente: Vuelca pipa en la autopista Peñón-Texcoco y provoca cierre total de carretera, cerca de la salida hacia las pirámides.|Captura de pantalla
Escrito por:  Daniel Rivera Guzmán

¡Vuelca otra pipa de gas! Alerta de última hora en la autopista Peñón–Texcoco por aparatoso accidente: Una volcadura de una pipa que transportaba gas desató caos vial, emergencia y un bloqueo carretero a la altura del kilómetro 10, con dirección a Texcoco, generando una intensa movilización de cuerpos de auxilio y un severo congestionamiento vehicular en los límites con Chimalhuacán y Nezahualcóyotl.

La situación obligó al cierre total de la circulación como medida preventiva ante el riesgo que implicaba la unidad siniestrada.

Volcadura de pipa de gas en autopista Peñón–Texcoco: ¿Qué provocó el aparatoso accidente?

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente se originó por exceso de velocidad y falta de precaución del conductor pasando el puente a la desviación a Pirámides con rumbo a la CDMX. La pipa, que se encontraba aproximadamente al 80 por ciento de su capacidad, terminó volcada fuera del pavimento.

Por la volcadura en la autopista Peñón-Texcoco no se reportan personas lesionadas ni fuga de gas, pero bomberos y personal de Protección Civil del Estado de México realizan maniobras de enfriamiento, revisión y preparación para el trasvase del combustible, mientras grúas trabajan para retirar la unidad y restablecer la circulación, que avanza de forma lenta y controlada.

